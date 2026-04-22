În secolul vitezei și AI, sute de elevi din Cimișeni merg la toaletă în curtea școlii

În secolul vitezei, al informației, tehnologiilor cosmice și inteligenței artificiale, sute de elevi din satul Cimișeni, raionul Criuleni, au parte de elemente ca în Evul Mediu. An de an, alături de pedagogi, ei sunt nevoiți să meargă într-o toaletă insalubră din curtea școlii.

Administrația publică locală, cea a gimnaziului, dar și părinții spun că situația este critică și așteaptă o soluție din partea autorităților raionale. Acestea din urmă strâng însă din umeri și spun că nu au bani.

Viorica Costașcu, reporter Jurnal TV: „Toaleta din spatele meu este folosită zilnic de aproximativ 225 de elevi și 20 de profesori. A fost construită acum mai bine de 30 de ani și este singura alternativă pentru școlari și pedagogi, indiferent dacă afară e frig sau plouă. La fel ca în multe alte grupuri sanitare ale școlilor din sate, aici lipsește apa, săpunul și hârtia igienică.”

Directorul gimnaziului a spus că a încercat anterior să obțină finanțare pentru construcția unei noi toalete, însă proiectul a fost respins de consiliul raional.

Natalia Cristea, directorul Gimnaziului „Regele Mihai I”: „Am mai încercat pe alte căi, înainte de acest proiect inițiat de Ministerul Educației cu îmbunătățirea condițiilor de sanitație, în legătură cu blocul trei, unde este cantina și sala de sport cu consiliul raional, dar nu s-a rezolvat.”

La rândul său, Primăria a depus un proiect la Ministerul Educației, care, de asemenea, a fost respins.

Valentina Pisarenco, primar satul Cimișeni, raionul Criuleni: „Am văzut că noi ca instituție nu am fost selectați în cadrul acestui concurs cu atât mai mult că gimnaziul este în gestiunea Consiliului Raional. Consiliul Raional cunoaște despre situația noastră. Noi avem proiect tehnic pentru că și Ministerul, Dan Perciun. Dumnealui a pus că prioritate au acele instituții care au proiecte tehnice. Și noi am depus cu proiect tehnic. Noi am cerut în contestație să fie reevaluat dosarul nostru.”

Cât despre consiliul raional, președintele acestuia a spus clar că nu dispune de bani.

Alexandru Canțâr, președintele Consiliului Raional Criuleni: „Consiliul Raional nu dispune de bani ca să construiască așa construcții capitale. Doar reparații, dar se depun proiecte și mi se pare că au fost dați bani pentru proiectare. Acolo sunt careva condiții, în școlile care sunt mai vechi nu corespund careva criterii nu merg proiectele acolo.Cum și acest proiect nu a îndeplinit numărul de puncte.”

Potrivit datelor oficiale, anul trecut, în Republica Moldova erau mai mult de 80 de instituții de învățământ cu toaleta în curte.