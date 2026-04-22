Chiveri: Prezența militară a Federației Ruse în Republica Moldova este una ilegală

Photo of Timpul.md Timpul.md22 aprilie 2026
Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a reafirmat poziția Republicii Moldova privind identificarea unei soluții pașnice pentru reintegrarea țării în baza respectării suveranității și integrității teritoriale în limitele frontierelor internațional recunoscute.

Totodată, oficialul a menționat că prezența militară a Federației Ruse în Republica Moldova este una ilegală.

„Republica Moldova a pledat constant pentru retragerea acestor forțe. Cunoaștem foarte bine despre angajamentele Federației Ruse de a-și retrage forțele militare dislocate ilegal pe teritoriul țării, lucru care nu s-a întâmplat nici astăzi, dar repetăm, aceste informații sunt distorsionate, reflectă eronat situația din Republica Moldova și în contextul reglementării transnistrene, un proces pe care noi îl identificăm doar cu o soluție pașnică”, a declarat Valeriu Chiveri.

În acest sens, vicepremierul a subliniat că formatul 1+1 este unicul format de comunicare existent actualmente în procesul de reglementare transnistreană de rând cu Comisia Unificată de Control și grupurile de lucruri sectoriale.

