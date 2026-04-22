MAE reacționează la declarațiile lui Șoigu: Drepturile cetățenilor sunt respectate și garantate

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău respinge declarațiile secretarului Consiliului de Securitate al Rusiei, Serghei Șoigu, privind pretinse amenințări la adresa cetățenilor Federației Ruse din regiunea transnistreană. Instituția califică acuzațiile drept „nefondate”.

Autoritățile de la Chișinău au subliniat că drepturile tuturor cetățenilor din Republica Moldova sunt respectate și garantate.

„MAE reiterează că situația de securitate pe întreg teritoriul țării este stabilă, iar drepturile și libertățile fundamentale ale tuturor persoanelor, indiferent de cetățenie sau regiune, sunt pe deplin respectate și garantate”, a comunicat instituția.

În acest context, MAE a reiterat că țara noastră „rămâne ferm angajată în reglementarea pașnică a dosarului transnistrean, cu respectarea suveranității și integrității sale teritoriale”.

Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Serghei Șoigu, a declarat ieri, într-un interviu acordat presei ruse, că „securitatea cetățenilor ruși din regiunea transnistreană ar fi amenințată, iar Moscova va lua toate măsurile pentru a-i proteja”. De asemenea, oficialul rus a invocat faptul că „autoritățile proeuropene de la Chișinău ar fi intensificat presiunile asupra regiunii”.