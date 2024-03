Încă o dată Chinei i se va interzice să cumpere petrol de la Rezerva Strategică de Petrol a SUA

Chinei i se va interzice să cumpere petrol de la Rezerva Strategică de Petrol (SPR) a SUA, conform unei prevederi incluse în proiectul de lege de finanțare a guvernului SUA, a raportat Bloomberg, informează neftegaz.ru.

Potrivit Bloomberg: • astfel de cerință a apărut după vânzarea a aproape 1 milion de barili de petrol în 2022 de la SPR al Unipec America Inc., o subsidiară a Chinei Sinopec Corp; • limbajul său este similar cu cel al proiectului de lege adoptat de Camera Reprezentanților în 2023, dar nu a fost luat în considerare de Senat; • Congresul va aproba această inițiativă până pe 8 martie.

Casa Albă a subliniat obligația Departamentului de Energie al SUA de a vinde petrol de la SPR la licitație: • celui mai mare ofertant;

• indiferent dacă ofertantul este o societate străină. Ca o reamintire, limbajul din legislația de finanțare guvernamentală este similar cu un proiect de lege controlat de republicani, adoptat în 2023, care interzice vânzările de petrol SPR către China, care nu a fost niciodată preluat de Senat. Congresul intenționează să adopte proiectul de lege înainte de termenul limită de închidere parțială de 8 martie 2024. Reamintim că în iulie 2023, Senatul SUA a aprobat un proiect de lege care ar interzice vânzarea petrolului din SPR către Rusia, China, Iran și Coreea de Nord. Aşteptarea/realitatea încercărilor Anterior, republicanii au prezentat o inițiativă de interzicere a vânzării petrolului din SPR către China. Pretenții în acest sens au fost deja exprimate în legătură cu acțiunile lui H. Biden, fiul președintelui SUA D. Biden. Republicanii au fost nemulțumiți că, în 2022, o parte din volumele de petrol retrase din SPR au fost primite de Unipec America, o subsidiară a companiei de stat chineze Sinopec. The Epoch Times a scris în iulie 2022: • din septembrie 2021 până în iulie 2022, Departamentul de Energie al SUA a semnat 3 contracte pentru furnizarea unui total de 5,9 milioane de barili petrol în valoare de aproximativ 464 milioane USD de la Unipec America; • inclusiv unul dintre contracte a fost încheiat pentru 950.000 de barili, vândut cu aproximativ 113,5 milioane de dolari. Indignarea republicanilor a fost că Sinopec, prin fondul de investiții BHR Partners, are legături cu H. Biden. Chiar și atunci, au încercat să treacă prin Camera Reprezentanților un proiect de lege care interzice vânzarea petrolului către structurile cu legături cu China, dar democrații au reușit să blocheze această inițiativă. După ce au obținut majoritatea în Camera Reprezentanților la alegerile intermediare din noiembrie 2022, republicanii au încercat din nou. A fost elaborat un proiect de lege care interzice vânzarea petrolului SPR către companii sau întreprinderi deținute, controlate sau influențate de Partidul Comunist Chinez. Se prevede o excepție pentru bunurile care nu sunt destinate exportului în China. Pe 12 ianuarie 2023, proiectul de lege a fost aprobat de Camera Reprezentanților SUA, dar proiectul de lege nu a trecut mai departe. Liderul majorității republicane în Camera Reprezentanților, S. Scalise l-a acuzat apoi pe președintele SUA D. Biden că a secat rezerva strategică în ultimii 2 ani pentru a distrage atenția de la războiul pe care l-a purtat împotriva energiei americane, slăbind astfel securitatea economică și strategică a Statelor Unite. Președintele Comitetului pentru Energie și Comerț al Camerei, republicanul C. McMorris Rodgers, a spus că în prezent China are probabil cele mai mari rezerve de petrol din lume controlate de stat, în valoare de aproape 1 miliard de barili, iar umplerea acesteia, a fost furnizat pe cheltuiala contribuabililor americani și a securității energetice din SUA. Ce se întâmplă cu SPR? Să reamintim că SPR-ul SUA a fost creat prin decizie a Congresului SUA în 1975, după criza energetică globală. În prezent, volumul a 4 depozite SPR în formațiuni de sare este de marimea Texasului și Louisianei si are 714 milioane de barili. Administrația Biden a început să retragă petrolul din SPR încă din noiembrie 2021; cele mai mari intervenții au avut loc în 2022, iar o altă rundă de retragere a petrolului din SPR a urmat în prima jumătate a anului 2023. Când retragerile de petrol din SPR au început în noiembrie 2021, în SPR erau 614,186 milioane de barili. Potrivit datelor EIA pentru săptămâna încheiată la 14 iulie 2023, stocurile de petrol din depozitele SPR au rămas practic neschimbate, rămânând la 346,759 milioane de barili. Astfel, în timpul administrației Biden, din SPR au fost retrase în total 267,427 milioane de barili. Departamentul de Energie al SUA a încercat să înceapă completarea rezervelor de petrol din SPR în decembrie 2022, dar licitația nu a avut loc atunci. Prima licitație reușită a avut loc pe 9 iunie, când au fost achiziționate 3,1 milioane de barili petrol pentru livrare în august 2023. A doua licitație a avut loc pe 30 iunie, au fost achiziționați 3,2 milioane de barili petrol pentru livrare în septembrie 2023. Pe 7 iulie a fost anunțată o nouă licitație – de data aceasta pentru 6 milioane de barili cu livrare în octombrie-noiembrie 2023.

