Victoria Belous, acuzată de nepotism după ce fratele ei, fost medic într-un spital militar din Rusia, a câștigat concursul la Institutului de Neurologie și Neurochirurgie

Un nou conflict politic și administrativ a izbucnit în spațiul public din Republica Moldova. În centrul atenției se află numirea doctorului Vladimir Dolghi la conducerea Institutului de Neurologie și Neurochirurgie (INN) și sora acestuia, deputata PAS Victoria Belous.

Totul a început după ce liderul partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a lansat o serie de acuzații grave. El susține că Vladimir Dolghi ar fi ocupat funcția de director fără a îndeplini toate condițiile legale. De cealaltă parte, familia Dolghi-Belous și fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, resping criticile și spun că totul s-a făcut „ca la carte”.

Ce reclamă Vasile Costiuc?

Vasile Costiuc afirmă că are la mână documente și plângeri de la medicii din cadrul Institutului. Potrivit acestuia, situația în spital a devenit tensionată de când Vladimir Dolghi a preluat mandatul în vara anului 2025.

„Eu când vorbesc public, mă bazez pe documente. Medicii s-au plâns de condițiile din instituție și spun că acesta a fost numit în funcție fără a avea experiența profesională necesară în Moldova de cel puțin cinci ani”, a declarat Costiuc.

El mai sugerează că regulamentul concursului ar fi fost modificat special pentru a-i permite lui Dolghi să participe, acesta venind după o carieră de 20 de ani în Rusia, la Sankt Petersburg.

Reacția Victoriei Belous: „Sunt minciuni”

Deputata Victoria Belous a reacționat dur la adresa lui Costiuc. Ea i-a cerut scuze publice și a negat orice implicare în numirea fratelui său. Belous i-a luat apărarea fratelui său și declarat că Vladimir Dolghi este un specialist care a salvat sute de vieți.

„Este un medic neurochirurg excepțional. Nu mai luptați cu oameni care își fac meseria, ocupați-vă de politică dacă asta știți să faceți”, a fost mesajul transmis indirect de aceasta. Deputata a catalogat afirmațiile lui Costiuc drept atacuri politice menite să denigreze imaginea familiei sale.

Ce spune fosta ministră Ala Nemerenco?

Ala Nemerenco, sub mandatul căreia s-a desfășurat concursul, a intervenit pentru a clarifica aspectele legale. Ea susține că studiile de management (masteratul) nu erau obligatorii pentru candidații care sunt medici de profesie.

Nemerenco a lansat și o dezvăluire surprinzătoare: „Recunosc, în perioada concursului mi s-a tras atenția de sus asupra candidaturii contracandidatului, și nicidecum a domnului Dolghi. Nici cei de sus nu cunoșteau că e fratele ministrei.” Ea a mai adăugat că, în spatele nemulțumirilor din spital, s-ar afla interesele unor grupuri care „au prefăcut Institutul în SRL” de-a lungul anilor.

Trecutul din Rusia și miza de la Orhei

Dincolo de actele de numire, criticile se îndreaptă și către trecutul lui Vladimir Dolghi. Acesta a lucrat două decenii într-un spital militar din Sankt Petersburg, Rusia, fapt care ridică semne de întrebare din partea simpatizanților PAS care sunt foarte precupați de interferențele Kremlinului.

Totodată se observă o creștere a agresivității în limbajul Victoriei Belous. Unii sugerează că acest scandal este doar începutul unei bătălii mai mari. Se zvonește că Belous ar putea candida pentru funcția de primar al orașului Orhei la alegerile din 17 mai 2026.

Concluzia rămâne la instanță?

Conflictul pare departe de a se încheia pe rețelele de socializare. Vasile Costiuc a refuzat să își ceară scuze și a invitat-o pe deputată în sala de judecată.

„Ia să meargă cu o cerere prealabilă în instanță. Haideți în fața judecătorului să discutăm despre concurs, ordine trucate și nota informativă a medicilor”, a provocat-o Costiuc pe Victoria Belous.