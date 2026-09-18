Încă o rafinărie din Moscova, scoasă din funcțiune din cauza atacurilor cu drone

Rafinăria de la Iaroslavl, unul dintre principalii furnizori de combustibil pentru regiunea Moscovei, și-a oprit complet producția după un atac cu drone care a scos din funcțiune instalația principală de procesare. Potrivit Reuters, este a doua rafinărie din regiune care și-a oprit producția doar în această lună.

Instalația avariată asigura 40% din capacitatea de procesare. În urma atacului anterior, din 28 august, fusese scoasă din producție o altă unitate, responsabilă pentru o treime din capacitate.

Rafinăria, cu o capacitate anuală de 2,6 milioane de tone de benzină și patru tone de motorină, a sistat livrările de combustibili către bursa de mărfuri din Sankt-Petersburg.

Între timp, pe fondul solicitărilor Ucrainei de a primi interceptoare pentru sistemele de apărare antiaeriană, Departamentul de Stat al SUA a aprobat transferul către Kiev a 10 rachete Patriot din stocurile Germaniei, în valoare de aproape 30 de milioane de dolari. Ucraina susține că valurile de atacuri rusești cu drone și rachete balistice i-a epuizat stocurile de muniție pentru sistemele antirachetă și a solicitat sprijinul aliaților pentru a-și consolida apărarea antiaeriană.