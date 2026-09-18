Raioanele actuale vor fi înlocuite cu județe? Igor Grosu: Sună mai bine

Soarta raioanelor a fost decisă. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat, în legătură cu reforma organizării administrative și teritoriale, că în noua structură a țării nu vor mai exista raioane în sensul actual al cuvântului.

Potrivit președintelui Parlamentului, unitățile administrativ-teritoriale de nivel secundar care le vor înlocui vor fi mai puține. În același timp, Chișinăul, Bălți, UTA Gagauzia și unitatea administrativ-teritorială Taraclia vor primi un statut special.

„În general, raioanele vor dispărea, fiind înlocuite de o altă formă de unitate administrativ-teritorială, al cărei număr va fi mai mic. Pe lângă noile unități mai mari, Chișinăul, Bălți, UTA Gagauzia și Taraclia vor avea un statut special. Acestea vor fi păstrate, iar restul vor fi propuse spre analiză”, a declarat Igor Grosu.

El a sugerat că raioanele ar putea fi redenumite „județe”.

„Județ sună mai bine decât raion, dar este o chestiune de gust”, a remarcat el.

Reforma nu va viza doar al doilea nivel al administrațiilor publice. Se vor modifica și caracteristicile primului nivel – primăriile – ținând cont de teritoriile pe care le acoperă, de dimensiunea și competențele acestora, precum și de interacțiunea cu nivelul central al puterii.

Reamintim că reforma a intrat în etapa de unificare normativă după finalizarea procesului de unificare voluntară. În prezent, autoritățile pregătesc cadrul normativ necesar. Aceasta va viza 254 de primării care nu au ajuns la un acord cu privire la unificarea voluntară. Pachetul de proiecte va fi prezentat parlamentului în toamnă. Numărul primăriilor ar trebui să se reducă la 292 în 2027.