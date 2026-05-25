Incendiu la Centrul de excelență în construcții: Șase echipe IGSU au intervenit

Pompierii au intervenit în această după-amiază pentru stingerea unui incendiu izbucnit în clădirea Centrului de excelență în construcții din municipiul Chișinău.

Potrivit IGSU, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 14:45. Primele informații arată că focul ar fi pornit în subsolul instituției, de la un panou electric.

La fața locului au fost trimise șase echipe de intervenție, iar pompierii au constatat că subsolul clădirii era inundat cu fum dens. Autoritățile au confirmat nivelul sporit de intervenție.

Profesorii și studenții s-au evacuat din clădire înainte de extinderea incendiului. Potrivit salvatorilor, nicio persoană nu a avut de suferit.

La momentul publicării știrii, pompierii continuau lucrările pentru identificarea focarului și lichidarea completă a arderii.

Circumstanțele și cauza exactă a producerii incendiului urmează să fie stabilite de specialiști.