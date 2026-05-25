Maia Sandu a retras cetățenia a cinci ofițeri din Transnistria

Președinta Maia Sandu a retras cetățenia Republicii Moldova pentru cinci ofițeri din cadrul așa-numitului „Minister al Securității” din regiunea transnistreană. Decretul a fost semnat pe 25 mai 2026.

Potrivit documentului, cetățenia Republicii Moldova le-a fost retrasă lui Alexandr Bulgaz, născut în 1981, Denis Caramanuja, născut în 1992, Nicolai Covaliov, născut în 1982, Denis Marusic, născut în 1982, și Evghenii Romaniuc, născut în 1998. Toți sunt născuți în Republica Moldova.

Potrivit IPN, aceștia sunt ofițeri din cadrul așa-numitului „Minister al Securității” din regiunea transnistreană.

Decizia a fost luată în temeiul articolului 88 litera c) din Constituția Republicii Moldova și al articolului 22 alineatul (1) literele b) și c) din Legea cetățeniei Republicii Moldova.

Conform decretului prezidențial, documentul intră în vigoare la data semnării și poate fi contestat în instanță, în termenul prevăzut de lege.