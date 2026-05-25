Maia Sandu, învinsă de Trump la votul pentru denumirea unui parc din București

Extinderea Parcului Tudor Arghezi din Sectorul 4 al municipiului București din România va purta numele „Donald Trump”, după un vot online organizat de Primăria Sectorului 4. Anunțul a fost făcut de primarul Daniel Băluță, care a precizat că peste 116.000 de persoane au participat la vot.

Edilul a menționat că bucureștenii au ales și denumirea patinoarului Berceni Arena. Acesta va purta numele lui Doru Tureanu, fost mare hocheist român, recunoscut la nivel internațional.

„Mulțumesc tuturor celor peste 116.000 de persoane care au votat, în ultimele zile, pentru denumirea extinderii Parcului Tudor Arghezi și a patinoarului Berceni Arena! Așa cum oamenii au decis, partea nouă a parcului va primi denumirea „Donald Trump”, iar patinoarul va purta numele lui Doru Tureanu, o legendă a hocheiului românesc, recunoscută la nivel mondial. În zilele următoare, vom face și demersurile necesare pentru ca decizia voastră să fie implementată”, a transmis Daniel Băluță.

Inițiativa a atras atenția și în Republica Moldova, după ce pe lista numelor propuse pentru extinderea parcului s-a aflat și președinta Maia Sandu.

Anterior, potrivit datelor publicate pe platforma de vot, Maia Sandu se afla în topul preferințelor, cu peste 3.300 de voturi, înaintea lui Donald Trump și Barack Obama. Pe lista personalităților propuse pentru denumirea noii zone a Parcului Tudor Arghezi s-au mai aflat Emmanuel Macron, Joe Biden, Barack Obama, Jacques Chirac, François Mitterrand, Václav Havel, Helmut Kohl și Angela Merkel.

Votul online a fost lansat după ce propunerea ca extinderea parcului să poarte numele lui Donald Trump a provocat discuții în spațiul public. Daniel Băluță a spus atunci că decizia ar trebui să aparțină cetățenilor, nu administrației locale.