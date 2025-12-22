Incendiu la Liceul „Iulia Hasdeu” din Capitală: 1.200 de elevi au fost evacuați

Pompierii din Capitală au intervenit în dimineața zilei de 22 decembrie 2025 la Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu” din municipiul Chișinău, după izbucnirea unui incendiu pe teritoriul instituției.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 10:43. La fața locului au fost trimise cinci echipaje de pompieri și salvatori.

Ajunși la destinație, angajații IGSU au stabilit că focul a izbucnit la un panou electric amplasat la etajul trei al clădirii. Datorită intervenției operative, incendiul nu s-a răspândit, fiind localizat la ora 11:00 și lichidat complet la ora 11:07.

În urma incendiului, nicio persoană nu a avut de suferit. Din clădire au fost evacuați 1.200 de elevi, 87 de cadre didactice și 10 angajați auxiliari. Procesul de evacuare s-a desfășurat organizat și a durat două minute și 30 de secunde, fără a fi înregistrate victime.

Reprezentanții IGSU menționează că anterior, în cadrul instituției, au fost desfășurate două exerciții de evacuare cu participarea elevilor și a angajaților, fapt ce a contribuit semnificativ la buna gestionare a situației de urgență.

În ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au intervenit în 23 de situații de risc la nivel național.