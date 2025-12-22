Tăcere din partea Poliției în cazul șocant de la Comrat, unde un elev a fost violat de colegi

Un caz extrem de grav a zguduit comunitatea din Comrat – un elev de 15 ani ar fi fost agresat sexual de mai mulți colegi, în căminul unui liceu din oraș. Potrivit declarațiilor familiei, faptele s-ar fi produs la sfârșitul lunii noiembrie, iar oamenii legii, solicitaţi pentru o reacţie, până în prezent nu au oferit niciun comentariu.

Mama băiatului a declarat că a aflat despre cele întâmplate pe 26 noiembrie, după ce a observat mai multe apeluri nepreluate de la fiul său și de la rude. În convorbirea telefonică, copilul încerca inițial să o liniștească, însă a izbucnit în plâns și i-a spus că, în cămin, mai mulți băieți „au încercat să facă ceva cu el”, fără a oferi atunci detalii despre abuz.



„Era disperat, plângea și abia putea vorbi. Mi-a spus că striga după ajutor, dar nimeni nu a venit. L-au dezbracat și i-au scos și papucii de pe picioare și-au bătut joc de el 20 de minute. Au folosit unlete casnice, o mătură, un teu… A doua zi nu mai avea voce. El nu putea vorbi și nici să stea așezat”, a relatat mama și bunica victimei.



Potrivit bunicii, care ulterior a aflat detalii din anchetă, totul ar fi avut loc într-o cameră de cămin, unde se aflau mai mulți elevi. Deși unii copii ar fi fost martori, nimeni nu ar fi intervenit sau chemat ajutor.

„Copilul a vrut să se înece”

După agresiune, băiatul ar fi fugit din cămin, aflat într-o stare de șoc profund. „A spus că nu mai poate trăi așa, că se gândește ce va spune lumea despre el. A vrut să meargă la iaz să se înece”, a povestit bunica.

Copilul ar fi stat afară zeci de minute, plângând și înghețând de frig, înainte de a se întoarce în cămin ca să-și ia o haină groasă. Ulterior, ar fi fost dus într-o altă clădire a căminului, unde i s-au administrat pastile de valeriană.

Familia susține că nu a fost chemată ambulanța și nici poliția în acea noapte.

De asemenea, rudele minorului se întreabă de ce nimeni nu a intervenit, deși în cămin ar trebui să existe supraveghere permanentă. „Dacă se întâmpla ceva și mai grav, cine răspundea? A fost un caz aproape de omor”, spune bunica.

Mai mult, potrivit familiei, a doua zi copilul ar fi fost dus chiar la ore, deși se simțea foarte rău, iar părinții au fost anunțați abia ulterior să vină să-l ia acasă, iar inițial, conducerea instituției ar fi tratat incidentul drept „o glumă sjunsă prea departe.

„Mi s-a spus că băieții ar fi mers prea departe cu o glumă și că ar fi bine să luăm copilul acasă. Iar băieții implicați ar fi fost deja exmatriculați din școală”, a povestit bunica victimei în cadrul podcastului „Verdict” cu avocatul Dorin Podlisnic.



Bunica spune că, atunci când tatăl și bunicul băiatului au ajuns la liceu, minorul se afla într-o stare critică, nu putea merge sau sta jos și a fost scos din cămin pe o poartă „din dos”. „Astfel ne-au spus cei de la instituție, să venim la ușa din spate, să-l luăm de acolo, că sunt camere de supraveghere la cămin”, a mărturisit femeia.

Familia băiatului susține că la abuz au participat șase elevi, iar unul dintre presupuşii agresori ar fi părăsit deja țara.

„Directorul instituției m-a sunat după două săptămâni și a întrebat cum se simte copilul și „la revedere”, a mărturisit bunica băitului.

„Ei se mai certau, se jucau. Singura problemă era că se plângea de dureri de cap: Mă simt rău, mă doare capul.

La a treia zi a venit poliția și a declarat că a fost primit un apel anonim, în care se spunea că s-a întâmplat un incident grav și că băiatul ar fi fost violat. Noi eram șocați. Copiii se certau, da, poate au exagerat puțin, dar nu știm cum s-a întâmplat exact. Copilul avea dureri de cap.

Oricum, după cum am înțeles, nu era vorba de un viol intenționat sau de vreo formă de agresiune sexuală. Am văzut chiar și o bucată de video în care copiii sparg paturi, dau cu picioarele în uși și încearcă să-l rețină pe băiat. Am luat măsurile necesare, în limita competenței mele”, a declarat directorul liceului.

Atenție! Urmează imagini ce vă pot afecta emoțional.