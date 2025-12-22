Franța: Fostul premier Vlad Filat, condamnat în lipsă la 2 ani de închisoare pentru spălare de bani

O instanță franceză l-a condamnat în lipsă la începutul lunii decembrie pe fostul premier moldovean Vlad Filat la doi ani de închisoare și la plata unei amenzi de 100.000 de euro pentru spălare de bani într-un dosar de corupție, conform hotărârii judecătorești consultate luni de AFP.

De asemenea, instanța a condamnat-o și pe fosta sa soție a lui Filat la 18 luni de închisoare cu suspendare și o amendă de 150.000 de euro. Aceasta va trebui totodată să plătească, în solidar cu Filat, 10.000 de euro Republicii Moldova pentru daune morale.