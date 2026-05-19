Incendiu puternic în sectorul Râșcani al Capitalei: Un restaurant, mistuit de flăcări

Un incendiu puternic a izbucnit în noaptea de 18 mai pe strada Studenților, 11/1, municipiul Chișinău. Flăcările au cuprins acoperișul unui restaurant din sectorul Râșcani, iar la fața locului au intervenit cinci echipaje de salvatori și pompieri.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 23:46. Ajunși la fața locului, pompierii au stabilit că incendiul a cuprins un restaurant din lemn cu două nivele.

Salvatorii au reușit localizarea incendiului la ora 00:22, iar lichidarea completă a focului a fost anunțată la ora 00:45.

În urma incendiului, restaurantul, cu o suprafață totală de aproximativ 5.625 de metri pătrați, a fost distrus în totalitate.

Din fericire, victime nu au fost raportate.

Specialiștii urmează să stabilească toate circumstanțele producerii incendiului, precum și cauza izbucnirii flăcărilor.

Potrivit datelor IGSU, în ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au intervenit în 34 de situații de risc.