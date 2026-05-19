O rusoaică a povestit cu ochii în lacrimi despre ultimele atacuri ale ucrainenilor

Noile atacuri cu drone asupra Rusiei provoacă reacții tot mai puternice în rândul populației, pe măsură ce mulți cetățeni se confruntă direct cu efectele războiului. În regiunea Belgorod, o familie din orașul Șebekino a povestit cum mașina oferită părinților drept cadou în urmă cu un an a fost grav avariată în urma unui atac.

O femeie a povestit cum tatăl său se afla în apropierea autoturismului în momentul impactului și a scăpat la limită. Într-un videoclip publicat ulterior, mama acesteia arată partea din spate a mașinii complet distrusă și explică faptul că vehiculul era un cadou de familie. Femeia a spus că incidentul i-a făcut să realizeze că războiul afectează acum direct viața oamenilor obișnuiți.

Cazul face parte dintr-un val tot mai amplu de plângeri venite din partea rușilor afectați de atacurile asupra regiunilor de graniță. Dacă până de curând mulți percepeau conflictul ca pe un eveniment îndepărtat, desfășurat exclusiv pe teritoriul ucrainean, tot mai multe persoane se confruntă acum cu pagube materiale, locuințe avariate, restricții de trafic aerian, zboruri anulate și un sentiment accentuat de nesiguranță.

Autoritățile ruse continuă să limiteze publicarea informațiilor despre atacuri și consecințele acestora.

Între timp, dronele rusești au lovit mai multe zone rezidențiale din Ucraina, iar doi oameni au fost răniți, printre care și un băiat de 11 ani. În două cartiere din Odesa au fost afectate trei blocuri de locuințe, unul dintre ele fiind distrus aproape complet. O navă comercială chineză aflată în apele teritoriale ucrainene din Marea Neagră a fost lovită de o dronă rusească de tip „Shahed”, în noaptea de duminică spre luni. Informația a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al Forțelor Navale ucrainene, Dmitro Pletenciuk.