Început de mai cu înghețuri: Codul Galben a fost prelungit
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a prelungit Codul Galben de înghețuri.
Astfel, alerta este valabilă pentru mâine, 1 mai.
În zonele evidențiate pe hartă, în orele nocturne și ale dimineții, se prevăd înghețuri cu intensitatea de -3…-1°C.
„În funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice prognozate, informațiile și harta vor fi actualizate”, subliniază SHS.
Impact asupra agriculturii:
- Pomii fructiferi (cais, cireș, măr) sunt cei mai afectați;
- Legumele timpurii pot fi compromise;
- Vița-de-vie poate suferi pierderi semnificative.
Recomandări pentru protecția culturilor:
- Acoperirea plantelor cu folie, agril sau paie;
- Udarea solului înainte de îngheț (ajută la menținerea căldurii);
- Folosirea fumigației sau a surselor de căldură în livezi;
- Evitarea lucrărilor agricole sensibile în această perioadă.
Recomandări pentru populație:
- Îmbracă-te adecvat, chiar dacă ziua este cald;
- Ai grijă la schimbările bruște de temperatură;
- Protejează instalațiile de apă din gospodărie;
- Nu scoate plantele sensibile afară peste noapte.