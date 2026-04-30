Început de mai cu înghețuri: Codul Galben a fost prelungit

Photo of Timpul.md Timpul.md30 aprilie 2026
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a prelungit Codul Galben de înghețuri.

Astfel, alerta este valabilă pentru mâine, 1 mai.

În zonele evidențiate pe hartă, în orele nocturne și ale dimineții, se prevăd înghețuri cu intensitatea de -3…-1°C.

„În funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice prognozate, informațiile și harta vor fi actualizate”, subliniază SHS.

Impact asupra agriculturii:

  • Pomii fructiferi (cais, cireș, măr) sunt cei mai afectați;
  • Legumele timpurii pot fi compromise;
  • Vița-de-vie poate suferi pierderi semnificative.

Recomandări pentru protecția culturilor:

  • Acoperirea plantelor cu folie, agril sau paie;
  • Udarea solului înainte de îngheț (ajută la menținerea căldurii);
  • Folosirea fumigației sau a surselor de căldură în livezi;
  • Evitarea lucrărilor agricole sensibile în această perioadă.

Recomandări pentru populație:

  • Îmbracă-te adecvat, chiar dacă ziua este cald;
  • Ai grijă la schimbările bruște de temperatură;
  • Protejează instalațiile de apă din gospodărie;
  • Nu scoate plantele sensibile afară peste noapte.
