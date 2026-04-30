Nicușor Dan: ”Voi acţiona pentru ca România să fie guvernată de forţe pro-occidentale”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că în cazul în care Guvernul Bolojan va fi demis prin moțiune de cenzură nu va numi un premier susţinut de AUR, arătând că îşi doreşte ca România să fie guvernată de forţe pro-occidentale.



„Deocamdată, bineînțeles, avem o moțiune, se citește azi, semnată de un număr important de parlamentari. Nu vreau să intru foarte mult în scenarii”, a afirmat președintele, după vizita efectuată în Croatia.

Nicușor Dan a subliniat că, dacă va fi nevoie de consultări pentru desemnarea unui nou premier, va încerca să faciliteze un acord între partidele parlamentare.

”Eu doresc şi voi acţiona pentru ca România să fie guvernată de forţe pro-occidentale”, a spus preşedintele Nicușor Dan, în ziua în care moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR este citită în Parlament.

Întrebat despre afirmaţia liderului AUR George Simion, care îl acuzase că s-a antepronunţat în privinţa desemnării unui premier, prin faptul că a spus că nu va accepta un premier susţinut de AUR, Nicușor Dan a spus: ”Chiar Constituţia României vorbeşte despre direcţia pro-occidentală a României, iar eu când am făcut declaraţia pe care evident că mi-o menţin, am acţionat în această direcţie”.

El a precizat că nu crede că e o chestiune serioasă suspendarea sa din funcţie.

”Suspendarea este un mecanism foarte serios, prin care Parlamentul şi apoi cetăţenii sancţionează preşedintele care încalcă Constituţia. Nu suntem deloc acolo”, a subliniat preşedintele Nicuşor Dan.