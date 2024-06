Incertitudinea, principalul motiv care influențează modul în care economisim. De ce sunt tinerii considerați ‘motoarele de creștere’ a pieței? (analiză)

Incertitudinea este unul dintre cuvintele de bază prin care se poate descrie societatea actuală, aspect care se reflectă și în modul în care oamenii economisesc, tinerii fiind considerați „motoare de creștere” a pieței din perspectiva investițiilor, arată analiștii XTB, companie de tranzacționare pe bursele internaționale.

În teorie, economisirea poate fi descrisă prin acel exercițiu de „sacrificare” a venitului din momentul actual pentru a atinge obiectivele viitoare. În discuțiile despre modul de economisire al oamenilor este inevitabil termenul „complex”, mai ales pentru că procentul dedicat economisirii se află la niveluri chiar mai scăzute decât cele de dinaintea pandemiei. Acest lucru înseamnă că perspectivele de viitor nu sunt deloc pozitive. Această tendință ușor descendentă în privința economiilor este observată la nivelul principalelor state din zona Euro. În timp ce țări precum Germania, Franța sau Belgia au rate de economisire de peste 12%, în alte țări precum Italia, Spania sau Portugalia vedem că aceste rate nu ajung nici măcar la 6%. Pe de altă parte, gospodăriile din România și Bulgaria par să cheltuiască adesea mai mult decât câștigă, ceea ce duce la rate de economisire negative. De exemplu, ratele de economisire au fost negative în ultimii 15 ani în Bulgaria (-11%) și în România (-6%), potrivit unui raport al Comisiei Europene. Aceste diferențe notabile în ceea ce privește procentul ratei de economisire nu pot fi puse pe seama unui singur motiv. Cunoștințele financiare, nivelul veniturilor sau costul vieții influențează modul în care indivizii își planifică finanțele.

În același timp, există și alți factori, cum ar fi pensiile. Unele țări, precum Grecia sau Spania, unde sunt pensii ridicate, descurajează cetățenii să pună bani deoparte. Acest lucru, evident, se poate transforma într-o problemă, dacă autoritățile încep să ajusteze alocațiile și pensiile. Conduita ușor „conservatoare” îi convinge pe europeni să decidă, în multe cazuri, să își păstreze banii „la saltea” în conturile curente ale băncilor. Acest concept (care nu oferă randamente și nici nu contribuie la reducerea îndatorării), nu face decât să reflecte puternic faptul că, într-un mediu cu inflație ridicată, banii cetățenilor sunt extrem de neproductivi.

Mulți dintre europeni încă nu înțeleg că un cont curent în sine nu ar trebui să se comporte ca un produs bancar „final”, ci doar ca un simplu intermediar care canalizează fondurile către produsul de economisire ales la momentul potrivit, explică analiștii XTB. Chiar dacă fiecare țară are propriile caracteristici în ceea ce privește economisirea, este adevărat că europenii au în comun anumite comportamente și preferințe. În plus, procesul de globalizare, accelerat în principal de social media, ne face să tindem tot mai mult să avem gusturi și preferințe comune. Niciodată nu am mai fost atât de asemănători – am ajuns să urmărim aceleași seriale, să ascultăm aceeași muzică sau să admirăm aceiași influenceri. Deja avem exemple care ne dovedesc cum o tendință se poate muta rapid în lumea economică (boom-ul criptomonedelor sau acțiunile GameStop). Obiceiurile de economisire, neschimbate zeci de ani până la ETF-uri Prin urmare, nici finanțele personale nu sunt ocolite de această realitate și, chiar dacă există diferențe locale (în principal din motive de fiscalitate), preferința privind activele este din ce în ce mai unanimă – și nu doar în rândul europenilor. Până nu demult, produsele de economisire convenționale precum depozitele sau fondurile de investiții erau produsele financiare preferate. Aceasta era o tendință care rămăsese neschimbată timp de decenii, până la apariția unui nou produs: ETF-urile. ETF-urile, sau Exchange Traded Funds, sau pur și simplu fonduri de investiții cotate, își au originea în anii ’90 în Statele Unite. Aceste instrumente s-au născut pentru a îndeplini o sarcină simplă: să reproducă într-un mod mai ieftin și mai facil comportamentul unui indice bursier. Investiția minimă, ușurința de a cumpăra și de a vinde și, mai ales, costurile reduse sunt principalii factori de succes ai acestui produs. Tocmai acest ultim factor, costul redus al investiției, este, fără îndoială, cel mai important factor de diferențiere al ETF-urilor față de alte produse similare. Bunuri în gestiune (mii de milioane de dolari) 2013 2023 2028 (estimare) Rata anuală de creștere (CAGR) United States 3.424 8.094 13.000 18,8% Europa 761 1.789 2.200 18,6% Asia-Pacific 529 1.259 2.500 18,9% Canada 107 296 700 22,7% Din volumul tabelului de mai sus, mai mult de 70% se află în Statele Unite, unde ETF-urile au depășit deja fondurile de investiții tradiționale, punctează analiștii XTB. Așadar, este inevitabilă întrebarea: ce a făcut ca ETF-urile să depășească bariera distribuției și să ajungă în sfârșit la investitori? Răspunsul este destul de simplu: planurile de investiții. Un plan de investiții nu este altceva decât un portofoliu personalizat de ETF-uri, în care utilizatorul decide ce produse dorește să aleagă, ponderea fiecăruia dintre ele și modul în care să asigure depozitele. Cum arată viitorul economiilor în Europa Dacă ar trebui să definim vremurile noastre într-un singur cuvânt, acesta ar fi, fără îndoială, „incertitudine” (economică, politică, profesională, socială). Spre deosebire de generațiile anterioare, acum trăim într-o epocă în care stabilitatea nu se mai găsește nicăieri. În acest context în plină schimbare accelerată de progresul tehnologic, a fost inevitabilă și modificarea rutinei noastre zilnice. Dacă nu mai sunăm, nu ne mai ghidăm sau nu mai comunicăm așa cum o făceam acum treizeci de ani, de ce mai economisim în continuare așa cum se făcea în trecut? Tocmai această întrebare este cea pe care mulți investitori o au în fiecare zi, efectul fiind o creștere notabilă a acumulării unor produse precum ETF-urile, în detrimentul fondurilor de investiții tradiționale. La sfârșitul celui de-al treilea trimestru al anului 2023, volumul gestionat pe ETF-uri și fonduri pasive din Statele Unite le-a depășit pentru prima dată în istorie pe cele de gestionare activă, arată analiștii XTB. Potrivit sondajului YouGov comandat de BlackRock, 65% din totalul ETF-urilor se află „în mâinile” investitorilor cu vârste mai mari de 35 de ani, o tendință care, însă, se va schimba radical pe parcursul anilor viitori. Generația numită „Millenials” (născută între anii ’80 și ’94) și generația Z (născută începând cu 1995) sunt considerate motoare de creștere pe piața europeană de ETF-uri. Potrivit acestui studiu, în viitor, persoanele cu vârsta peste 35 de ani vor ajunge să reprezinte doar 46% din proprietarii de ETF-uri, ceea ce ar face ca cei sub această vârstă să reprezinte categoria cu cele mai multe poziții pe acest produs, subliniază analiștii XTB. 