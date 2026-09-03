Indemnizația de maternitate pentru femeile necăsătorite și neasigurate, calculată în baza venitului tatălui copilului

Indemnizația de maternitate pentru femeile necăsătorite și neasigurate va putea fi calculată în baza venitului asigurat al tatălui copilului. Parlamentul a adoptat în lectură finală un proiect de lege care extinde drepturile femeilor în perioada maternității.

Potrivit noilor prevederi, femeile neasigurate vor putea primi indemnizație după naștere dacă tatăl copilului este asigurat și are stagiul de cotizare necesar. Cele asigurate vor putea solicita calcularea indemnizației în funcție de venitul tatălui, dacă acesta este mai mare, indiferent dacă părinții sunt căsătoriți sau nu.

În prezent, acest drept este condiționat de căsătoria părinților. Legea va permite și recalcularea indemnizației în termen de 12 luni de la expirarea concediului de maternitate, dacă datele tatălui nu erau disponibile la stabilirea prestației.

Totodată, schimbarea domiciliului copilului în baza unei hotărâri judecătorești nu va duce la pierderea indemnizației pentru creșterea copilului. Termenul de prescripție pentru acțiunile în instanță privind prejudiciile cauzate prin discriminare va fi extins de la unu la trei ani.

Prevederile privind maternitatea se vor aplica din 1 ianuarie 2028, iar celelalte dispoziții vor intra în vigoare odată cu publicarea legii în Monitorul Oficial.

Potrivit Agenției Servicii Publice, anual, aproximativ 19% dintre copii sunt născuți în afara căsătoriei.