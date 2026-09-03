Un autobuz cu 56 de elevi din Hârtop a derapat de pe traseu. Reacția MEC

Un autobuz cu 56 de elevi din satul Hârtop, care se deplasau spre școala din Ghindești, a derapat în această dimineață pe un drum raional aflat în reparație. Informația a fost făcută publică de vicepreședintele raionului Florești, Vrej Martirosian.

„Din nefericire, astăzi dimineață, pe timp de ploaie, autocarul acestor copii a nimerit într-un mic accident, unde a derapat de pe drumul plin cu noroi. Copiii au fost în șoc dimineața. Când părinții au ajuns la fața locului, mulți părinți au luat copiii înapoi, pentru că starea emoțională a copiilor nu a fost satisfăcătoare pentru a continua studiile”, a declarat acesta.

Și părinții s-au arătat indignați de situație.

„Ni s-a închis școala, drumul așa și nu s-a făcut”, a declarat una dintre mame.

„Astăzi este data de 3 septembrie, abia s-a început anul școlar și s-a început cu probleme. Noi în față avem o iarnă, o toamnă… Nu știu cum să trimitem copiii la școală”, a menționat o altă mamă.

Solicitați de Unimedia.info, reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării a confirmat că a fost informat despre incident și a precizat că niciun copil nu a avut de suferit.

„Ministerul Educației și Cercetării a fost informat despre incidentul în care un autobuz școlar a deraiat, în condițiile ploilor recente, pe un drum raional aflat în reparație. Potrivit informațiilor, niciun copil nu a avut de suferit în urma incidentului.

În continuare, pentru ca elevii să fie transportați în siguranță, începând de mâine, autobuzul va fi înlocuit cu două microbuze școlare. Fiind mai mici ca dimensiune, aceste mijloace de transport vor putea circula mai ușor pe sectorul de drum aflat în reparație și vor asigura transportul elevilor în condiții sigure”, a precizat MEC.

Unimedia.info a solicitat o reacție și de la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, însă, până la publicarea acestei știri, nu a primit un răspuns.