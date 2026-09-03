Popșoi respinge acuzațiile lui Ozerov: Moldova investește în apărare, nu în război

Viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe, Mihail Popșoi, a respins categoric declarațiile ambasadorului desemnat al Rusiei, Oleg Ozerov, la Chișinău, conform cărora „Occidentul înarmează Moldova pentru confruntarea cu Rusia”.

Ministrul a declarat că „Republica Moldova investește în apărare pentru a-și proteja suveranitatea și integritatea teritorială”.

„Țara noastră este un stat pașnic căruia îi pasă profund de suveranitatea și integritatea sa teritorială. Faptul că Republica Moldova este un stat neutru nu înseamnă că nu trebuie să investim în apărare”, a subliniat ministrul.

El consideră că un stat neutru care nu se bucură de sprijinul partenerilor săi din alianța de apărare ar trebui să investească semnificativ mai mult în propria apărare.

„Aceste investiții sunt de natură pur defensivă și vizează exclusiv asigurarea că țara își poate proteja suveranitatea și integritatea teritorială. Diplomatul judecă probabil din perspectiva propriei țări. Republica Moldova este un stat pașnic. Orice insinuări contrare sunt inacceptabile, deoarece merită condamnate”, a declarat Popșoi.

Ambasadorul rus la Chișinău, Oleg Ozerov, care nu a primit acreditare oficială în țară de doi ani, a declarat într-un interviu acordat agenție de știri TASS că „țările occidentale înarmează Republica Moldova și o vor pregăti pentru o posibilă confruntare cu Rusia, urmând exemplul Ucrainei”. În acel interviu, Ozerov a sugerat că autoritățile moldovenești vor urma un curs de militarizare în interesul statelor occidentale și a lansat, de asemenea, amenințări la adresa Republicii Moldova.