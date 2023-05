Infirmierii din Regatul Unit, din nou în grevă, de 1 Mai, după ce resping o propunere a Guvernului de creştere a salariilor cu 5%: Terapia intensivă şi oncologia, pentru prima oară în grevă

Infirmierii se află din nou în grevă luni, de 1 Mai, în Anglia, o grevă de 28 de ore, la apelul principalului lor sindicat, şi cer creşteri de salarii din cauza inflaţiei, un conflict care afectează mai multe secţii în spitale, inclusiv terapia intensivă şi oncologia, dar care a fost scurtat printr-o hotărâre judecătorească, relatează AFP și News.ro.

Royal College of Nursing (RCN), principlalul sindicat al profesiei – angajat din decembrie într-o acţiune socială fără precedent de când a fost înfiinţat, în urmă cu peste 100 de ani – se află din nou în grevă, care a început dumiciă seara, după ce membrii săi au respins ultimele propuneri ale Guvernului, şi anume o creştere cu 5% a salariilor şi o plată unică excepţională a sumei de cel puţin 1.250 de lire sterline (1.425 de euro).

Fully half of the nurses across the UK’s national health system are on strike this May Day.

The average nurse earns just £37,000 in the UK, and they’re demanding the government offer better pay.

