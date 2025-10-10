Inflația lovește puternic serviciile: prețurile au crescut cu aproape 13% într-un an, iar chiria și studiile au explodat

Economia Republicii Moldova continuă să resimtă presiunea inflaționistă, în pofida încetinirii ritmului lunar al scumpirilor. Potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică (BNS), în luna septembrie 2025, prețurile medii de consum au fost cu 6,9% mai mari decât în aceeași perioadă a anului trecut, iar cele mai mari creșteri s-au înregistrat la serviciile prestate populației – un salt alarmant de 12,9%.

Cea mai mare povară pentru populație o reprezintă serviciile de bază. În doar o lună, chiria locuințelor s-a majorat cu 6,3%, iar taxele de studii la colegii și universități – cu 4,7%. În același timp, serviciile din domeniul educației, transportului și utilităților au continuat să afecteze bugetele familiilor.

Deși unele prețuri au scăzut ușor – cum ar fi transportul aerian (-9,9%), gazul lichefiat (-2%) sau medicamentele (-0,3%) – acestea nu au reușit să compenseze creșterile accentuate din alte sectoare.

Produsele alimentare, deși au înregistrat o ușoară scădere lunară (-0,2%), rămân cu 6,7% mai scumpe față de septembrie 2024. Cele mai mari variații s-au observat la ouă (+8,9%), în timp ce fructele și legumele s-au ieftinit cu 2,6%.

Începând cu luna decembrie 2024, inflația cumulată a ajuns la 4,9%, determinată de:

• +4,6% la produse alimentare,

• +1,7% la mărfuri nealimentare,

• +9,6% la servicii.

Printre bunurile nealimentare, s-au remarcat scumpiri constante la benzină (+1%), motorină (+0,5%), îmbrăcăminte (+0,9%) și materiale de construcție (+0,4%). Ritmul lunar al inflației (0,1%) rămâne modest comparativ cu alte state, însă evoluția anuală indică o presiune persistentă asupra nivelului de trai.