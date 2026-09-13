Inflația urcă la 7%, iar scumpirile pun presiune tot mai mare pe bugetele familiilor

Achităm tot mai mult pentru aceleași lucruri, de la o lună la alta, iar portofelele noastre simt din plin această presiune. Statisticile arată că rata inflației în Republica Moldova a urcat la șapte procente, depășind plafonul de cinci la sută, stabilit de Banca Națională pentru a păstra prețurile stabile.

Scumpirile majore la carburanți au provocat un efect de lanț în magazine, transport și servicii, iar odată cu venirea frigului, cheltuielile vor rămâne o provocare pentru bugetul fiecărei familii.

Într-un singur an, motorina s-a scumpit cu 65,3%, benzina cu 32,4 la sută, iar gazele lichefiate cu 20,2%. În prezent, șoferii achită peste 33 de lei pentru un litru de benzină și peste 34 de lei pentru unul de motorină.

Impactul nu se oprește la stațiile PECO. Costurile mai mari pentru combustibil se reflectă și în prețurile transportului de pasageri, care au crescut cu aproximativ 28% într-un an.

O altă sursă importantă de scumpiri sunt utilitățile. Energia electrică este cu aproape 24% mai scumpă decât în august anul trecut, iar serviciile de apă și canalizare au crescut cu circa 11%. Deși fructele și legumele s-au ieftinit comparativ cu anul trecut, unele produse de bază rămân considerabil mai scumpe: ouăle cu aproape 12%, pâinea cu 6%, iar laptele și produsele lactate cu aproape 6%.

Economiștii avertizează că scumpirile ar putea continua și în următoarele luni. Nu este un moment pentru panică, dar nici pentru risipă.

Marin Gospodarenco, expert economic: „Scumpirea energiei din decembrie anul trecut va ține inflația ridicată până la final acestui an. Ce înseamnă asta concret pentru familiile noastre? Că în ultimele luni ale anului, banii vor cumpăra ceva mai puțin decât acum. Nu vorbim de explozie a prețurilor, dar nici de ieftiniri. De aceea, câteva recomandări practice. În primul rând, planificați din timp cheltuielile mari de iarnă, lemne, cărbune, combustibil”.

Economistul le recomandă oamenilor să păstreze o rezervă pentru facturile mai mari, să fie atenți la creditele de consum și să depună din timp cererile pentru compensațiile la energie, dacă sunt eligibili.