Instabilitatea după demisia lui Munteanu poate afecta parcursul european

Tot mai mulți analiști politici afirmă că demisia premierului Alexandru Munteanu reflectă efectele scandalului privind salariile exagerate de la întreprinderile de stat și impactul acestuia asupra imaginii guvernării.

Potrivit experților, o perioadă prelungită de instabilitate politică ar putea afecta negocierile de aderare la Uniunea Europeană, însă formarea rapidă a unui nou Executiv ar putea limita efectele negative. În același timp, aceștia subliniază că Republica Moldova dispune de instituțiile necesare pentru a evita un vid de putere.

Comentatorul politic Nicolae Negru consideră că demisia lui Alexandru Munteanu este una surprinzătoare și ar putea avea legătură directă cu gestionarea scandalului de la Moldatsa.

Potrivit lui, măsurile luate până acum de Guvern în acest caz nu au fost suficient de convingătoare pentru cetățeni, ceea ce a dus la afectarea imaginii guvernării.

„E o demisie surprinzătoare. Probabil guvernarea a considerat că măsurile întreprinse până acum în scandalul legat de Moldatsa nu au fost suficient de convingătoare pentru cetățeni. S-a produs o afectare puternică a imaginii guvernării și, cred eu, s-a ajuns la această decizie”, a declarat Nicolae Negru.

Analistul susține că fostul premier trebuie să explice clar motivele demisiei, pentru a evita confuziile în spațiul public.

Totodată, Negru afirmă că Alexandru Munteanu poartă o parte din responsabilitate, întrucât situația ținea de competența Executivului, iar corpul de control al Guvernului din Consiliul de Administrație al Moldatsa nu și-ar fi îndeplinit obligațiile.

„I se poate reproșa că nu a monitorizat cum se cuvine situația. Este adevărat că nu are o experiență administrativă și s-a concentrat pe economie și creșterea economică. Asta poate explica unele lacune, dar nu le justifică”, a precizat comentatorul.

Nicolae Negru avertizează că efectele politice ale demisiei vor depinde de durata acestei perioade de instabilitate.

Potrivit acestuia, contextul este unul sensibil, în condițiile în care R. Moldova se află în plin proces de negocieri cu Uniunea Europeană și implementează reforme importante.

„Nu este un moment potrivit, deoarece avem negocieri cu Uniunea Europeană și reforme importante în desfășurare. Dacă instabilitatea va continua, Republica Moldova va avea de suferit. Dacă însă un nou prim-ministru va fi desemnat rapid și până în toamnă vom avea un nou Guvern, impactul negativ va fi redus”, a adăugat Nicolae Negru.

La rândul său, expertul Daniel Vodă consideră că demisia premierului reprezintă un moment politic important, dar nu generează un vid de putere.

Potrivit lui, Republica Moldova are o majoritate parlamentară funcțională, instituții stabile și proceduri constituționale clare, care permit formarea unui nou Guvern.

„Republica Moldova are o majoritate parlamentară, care este capabilă să-și formeze un Guvern, instituții funcționale și proceduri constituționale care indică ce urmează. O demisie a prim-ministrului este, evident, un moment politic important, dar nu este un vid de putere și nu este un motiv de panică”, a declarat Daniel Vodă.

Acesta a subliniat că schimbarea Executivului este un proces firesc într-o democrație și a făcut apel la calm, transparență și evitarea speculațiilor.

„Într-o democrație, guvernele se schimbă. Echipele executive se remodelează. O putere politică desemnează o nouă echipă, își asumă responsabilitatea în fața Parlamentului și merge mai departe. În aceste zile, aș lăsa bârfele și speculațiile deoparte. Să ascultăm cu atenție mesajele oficiale, să urmărim evoluțiile instituționale și să venim cu propuneri constructive, inclusiv din partea opoziției. Să cerem transparență de la guvernare – este esența statului de drept”, a conchis Daniel Vodă.

Reacția vine după ce premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia vineri, 3 iulie, printr-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, în care oficialul a precizat că a acceptat funcția cu responsabilitate și cu convingerea că poate contribui la schimbarea lucrurilor în bine.