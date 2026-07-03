Valentin Gaidarji a fost ales președinte al Adunării Populare a Găgăuziei

Deputații Adunării Populare a Găgăuziei l-au ales pe Valentin Gaidarji în funcția de președinte al Legislativului regional. Acesta a condus deja prima ședință în noua sa calitate.

În discursul susținut după alegere, Gaidarji le-a mulțumit deputaților pentru sprijinul acordat și a declarat că nu a acceptat această funcție pentru salariu.

„Sunt fiul poporului găgăuz, iar sângele îmi fierbe pentru soluționarea problemei găgăuze”, a afirmat noul președinte al Adunării Populare.

Deputații urmează să stabilească și data alegerilor pentru noua componență a Adunării Populare a Găgăuziei.

Valentin Gaidarji este om de afaceri din satul Carbalia, raionul Vulcănești, și este deputat în Adunarea Populară a Găgăuziei din 2012. Nokta menționează că acesta este asociat cu proiecte și inițiative apropiate de cercurile oligarhului fugar Ilan Șor.

Numele său a fost legat de proiectul GagauziyaLand, prin compania „Zegor Grup”, pe care o fondează. Firma ar fi încheiat un contract de sponsorizare cu asociația „Oguz Land”, afiliată lui Șor, pentru construcția parcului de distracții. De asemenea, Gaidarji a candidat anterior din partea partidului PACE, formațiune asociată politic cu protestele antiguvernamentale organizate împreună cu fosta formațiune „Șor”, declarată neconstituțională.