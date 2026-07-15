Vânzările de apartamente s-au prăbușit, dar prețurile rămân ridicate

Piața imobiliară din Republica Moldova traversează o perioadă de blocaj, în condițiile în care numărul tranzacțiilor a scăzut puternic, însă prețurile apartamentelor se mențin ridicate. Specialiștii susțin că locuințele s-au scumpit mult mai rapid decât veniturile populației și anticipează o ajustare treptată a pieței, nu o prăbușire bruscă a prețurilor.

Agentul imobiliar Victor Gheorghiu afirmă că, în ultimul an, cumpărătorii au devenit mai informați și mai prudenți, analizând nu doar prețul locuinței, ci și costul creditului ipotecar, calitatea construcției, reputația dezvoltatorului și infrastructura din zonă.

Potrivit acestuia, numeroși potențiali cumpărători amână achizițiile în speranța că prețurile vor scădea, iar condițiile de creditare vor deveni mai avantajoase.

Gheorghiu consideră că evoluțiile actuale nu indică neapărat o răcire a pieței, ci mai curând maturizarea acesteia. După creșterile accelerate din ultimii ani, prețurile ar începe să se stabilizeze, iar deciziile de cumpărare sunt analizate mai atent.

Totodată, agentul imobiliar apreciază că reducerea considerabilă a numărului de tranzacții arată că piața este blocată, după ce costul locuințelor a crescut într-un ritm mult mai rapid decât veniturile gospodăriilor.

Aceeași opinie este împărtășită de expertul economic Marin Gospodarenco. Acesta susține că tot mai puține persoane își permit să cumpere un apartament, situație care se reflectă direct în volumul vânzărilor.

„O scădere a vânzărilor de aproape 80% nu poate fi considerată o situație normală. Acest lucru indică în mod clar un blocaj al pieței”, a declarat Gospodarenco.

Expertul afirmă că potențialii cumpărători se află acum într-o poziție de negociere mai favorabilă decât în urmă cu doi sau trei ani. În mai multe proiecte, dezvoltatorii ar fi început deja să ofere reduceri și alte facilități pentru a atrage clienții.

Potrivit lui Gospodarenco, piața se îndreaptă mai degrabă spre o corectare graduală decât spre o scădere abruptă a prețurilor. Într-o primă etapă, dezvoltatorii ar putea oferi bonusuri, locuri de parcare gratuite, finisaje incluse în preț sau reduceri negociate individual.

Expertul avertizează însă că, dacă numărul tranzacțiilor va rămâne la un nivel foarte scăzut timp de mai multe trimestre, ajustarea prețurilor va deveni inevitabilă.

Datele Biroului Național de Statistică arată că suprafața apartamentelor noi date în exploatare s-a redus cu mai mult de jumătate în 2025. Volumul a coborât de la 258.000 de metri pătrați în 2024 la 114.000 de metri pătrați în anul următor.

În același timp, datele cadastrale arată că, în perioada ianuarie-martie 2026, în Chișinău au fost cumpărate 623 de apartamente, față de peste 2.000 de tranzacții înregistrate în aceeași perioadă a anului 2025.