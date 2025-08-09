Întâlnire Putin-Trump, pe 15 august, în Alaska. „Mai multe detalii vor urma”

Președintele Donald Trump a declarat că se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin vinerea viitoare în Alaska. Kremlinul a confirmat, descriind alegerea locului pentru întrevedere ca fiind „destul de logică”, relatează AFP.

„Întâlnirea mult așteptată dintre mine, în calitate de președinte al Statelor Unite ale Americii, și președintele Vladimir Putin, al Rusiei, va avea loc vinerea viitoare, 15 august 2025, în Marele Stat Alaska. Mai multe detalii vor urma”, a postat Trump pe Truth Social vineri seara.

Anunțul lui Trump – care vine în ziua în care a stabilit ca termen limită pentru ca Putin să încheie pacea sau să se confrunte cu sancțiuni economice severe – marchează un moment major în relația președintelui SUA cu omologul său rus, care nu a mai fost în SUA din 2015 și nu s-a mai întâlnit cu Trump din 2018.

Kremlinul a confirmat sâmbătă că președintele rus Vladimir Putin se va întâlni vineri în Alaska cu omologul său american Donald Trump, descriind alegerea locului pentru întrevedere ca fiind ‘destul de logică’, relatează AFP.

‘Rusia și Statele Unite sunt vecini apropiați, cu o graniță comună’, a explicat consilierul diplomatic al Kremlinului, Iuri Ușakov, citat de agențiile de presă rusești, precizând că Moscova l-a invitat pe Trump să viziteze Rusia după summit.

Oficiali americani, inclusiv Trump, i-au informat pe liderii europeni și pe oficialii ucraineni despre un plan oferit de Putin pentru a opri războiul din Ucraina în schimbul unor concesii teritoriale semnificative din partea Kievului, potrivit oficialilor occidentali informați despre această chestiune.

Planul, pe care Putin l-a prezentat trimisului lui Trump, Steve Witkoff, într-o întâlnire de miercuri la Moscova, ar impune Ucrainei să cedeze regiunea Donbas de est – a cărei majoritate este ocupată în prezent de Rusia – precum și Crimeea, pe care Rusia a anexat-o ilegal în 2014.

Planul ar îngheța liniile de luptă actuale, dar alte detalii ale propunerii sunt încă neclare.

Acest lucru i-a alarmat pe unii oficiali europeni, care și-au exprimat îngrijorarea că era o încercare a lui Putin de a evita sancțiunile amenințate de Trump, care trebuiau să fie aplicate vineri, oferind în același timp puțin în schimb.

Nu era clar ce se va întâmpla cu regiunile Zaporijia și Herson, unde Rusia controlează o parte din teritoriu, dincolo de oprirea ofensivei.

În conversațiile sale, Witkoff le-a spus oficialilor europeni că propunerea înaintată de Putin a fost un pas în direcția corectă și că un plan de pace mai amplu ar putea fi negociat odată ce luptele vor înceta.

Statele Unite au încercat să-și convingă aliații să accepte acest plan, a declarat o sursă, deși încă nu este clar acest lucru.

Posibilitatea ca Rusia să preia controlul asupra regiunilor Donețk și Lugansk, într-un acord de încetare a focului, a stârnit îngrijorări cu privire la faptul dacă un astfel de acord ar încuraja Rusia să atace din nou Ucraina în viitor.

„Recunoașterea oficială a teritoriilor cucerite prin forță, fără costuri, este un stimulent pentru a face mai mult în viitor”, a declarat un oficial european informat pe această temă. „Ar putea stimula Rusia să atace din nou Ucraina în câțiva ani.”

„Liderii europeni vor să vadă pace”, a declarat Trump reporterilor de la Casa Albă înainte de a anunța întâlnirea din Alaska. „Președintele Putin, cred, vrea să vadă pace, iar Zelenski vrea să vadă pace.”