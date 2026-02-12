Interpol a anulat căutarea internațională a lui Vlad Filat

Fostul premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, anunță că Interpol a anulat, pe 15 ianuarie 2026, darea sa în căutare internațională emisă anterior de autoritățile franceze.

Totodată, Vlad Filat a menționat că se află în Republica Moldova și nu s-a eschivat sau ascuns de oamenii legii.

„Am informat instituțiile competente despre locul aflării mele și am manifestat întreaga deschidere necesară pentru cooperare, în spiritul legii și al respectului față de instituțiile statului. Este regretabil când instrumente sau mecanisme internaționale ajung să fie percepute ca parte a unor confruntări politice interne. Instituțiile, fie ele naționale sau internaționale, trebuie să rămână independente, credibile și protejate de orice influență politică”, a scris politicianul pe rețelele sociale.

Amintim că pe numele lui Vlad Filat a fost emis un mandat de arestare internațional. Solicitarea a fost inițiată pe 26 decembrie, de Biroul Central Național Interpol, Paris.