Intervenții ample pe șoseaua Muncești din Capitală: Zeci de muncitori, mobilizați

Echipele municipalității intervin pe șos. Muncești din Capitală, unde sunt desfășurate lucrări de remediere a avariilor și refacere a carosabilului. Zeci de muncitori sunt mobilizați în teren, iar intervențiile au loc concomitent, pentru ca lucrările să fie realizate eficient și în termen.

Pretura sectorului Botanica a anunțat că echipele de muncitori au fost mobilizate pentru intervențiile planificate pe șos. Muncești și a publicat imagini video cu lucrările efectuate.

Primăria Chișinău precizează că, până vineri, 6 martie, traficul rutier pe șos. Muncești este sistat pe tronsonul cuprins între str. Grădina Botanică și str. Băcioii Noi. În această zonă sunt mobilizate echipe specializate pentru executarea lucrărilor de remediere a avariilor, iar în perioada verii urmează să fie realizată reparația capitală a întregului segment.

Totodată, municipalitatea anunță că lucrările de reparație a infrastructurii rutiere continuă și pe alte artere principale și secundare din toate sectoarele Capitalei, unde se execută lucrări de reparare a carosabilului.