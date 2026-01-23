Întreruperi de energie în regiunea transnistreană, după o nouă avarie la Cuciurgan

O nouă avarie a fost înregistrată astăzi la Centrala Termoelectrică Moldovenească de la Cuciurgan (MGRES), din stânga Nistrului. În perioada lucrărilor de remediere și repornire a unui bloc energetic, sunt posibile întreruperi de energie electrică de scurtă durată în unele raioane.

Potrivit unui comunicat al MGRES, defecțiunea s-a produs la unul dintre blocurile energetice, iar în timpul intervenției și al reluării funcționării acestuia poate fi întreruptă temporar alimentarea cu energie electrică în anumite zone. Reprezentanții centralei precizează că restabilirea furnizării ar urma să aibă loc în decurs de 1–2 ore.

Totodată, rapoartele operative ale Moldelectrica indică o scădere abruptă a generării energiei electrice în jurul orei 11:10, transmite IPN.

Incidentul are loc la doar o zi după o altă avarie înregistrată la aceeași centrală, care a provocat o pană de curent în regiunea transnistreană. Atunci, au fost afectate localități din nordul regiunii, dar și mai multe sectoare din orașe precum Tiraspol, Bender și Râbnița. Așa-numitul executiv de la Tiraspol anunțase că situația a fost remediată, iar livrarea de energie electrică era reluată treptat.

În cazul avariei de ieri, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a precizat că s-a oprit din funcțiune Blocul energetic nr. 8 al MGRES și a atras atenția asupra vechimii stației, menționând că riscul unor defecțiuni similare rămâne ridicat.