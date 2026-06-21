Investigație: Averi de miliarde și proprietăți ascunse în familia premierului rus

O investigație publicată de Centrul „Dosare” scoate la iveală averi greu de justificat, proprietăți ascunse și afaceri controversate atribuite apropiaților premierului rus Mihail Mișustin. Ancheta o vizează inclusiv pe sora acestuia, Natalia Stenina, ale cărei venituri oficiale nu ar explica sumele uriașe aflate în conturile sale.

Potrivit investigației, în 2022, Natalia Stenina ar fi plasat 12 miliarde de ruble, echivalentul a peste 130 de milioane de dolari, într-un depozit la Gazprombank, iar numai din dobânzi ar fi încasat un miliard de ruble într-un singur an.

Cu un an înainte, în aceeași bancă, conturile sale ar fi ajuns la alte șase miliarde de ruble. În același timp, în registrele oficiale de muncă, Stenina figurează din 2017 ca directoare de publicitate la compania „Tekadom”, parte a grupului deținut de oligarhul Emin Agalarov, cu un salariu lunar cuprins între 25.000 și 60.000 de ruble, echivalentul a aproximativ 300-700 de dolari.

Potrivit jurnaliștilor, dintr-un asemenea venit, sora premierului rus ar fi avut nevoie de mii de ani pentru a acumula suma depusă în bancă. Nici dividendele primite anterior de la grupul privat UFG, estimate la aproximativ 10 milioane de dolari, nu ar explica averea indicată în documentele analizate.

Investigația descrie și o schemă prin care ar fi fost ascunsă proveniența unor fonduri și proprietăți. Între 2008 și 2020, Natalia Stenina a fost căsătorită oficial cu Aleksandru Udodov, om de afaceri considerat apropiat de Mihail Mișustin. Jurnaliștii susțin însă că mariajul ar fi fost unul de fațadă.

Potrivit scurgerilor de informații analizate, Stenina ar fi continuat în acea perioadă să locuiască împreună cu primul ei soț, Serghei Stenin, tatăl celor doi copii ai săi. În același timp, ancheta susține că Udodov nu ar fi împărțit cu aceasta nicio adresă, mașină sau călătorie cu avionul.

„Nu l-am văzut niciodată pe Udodov în compania Nataliei Stenina”, a declarat Kiril Kaciur, fost partener de afaceri al acestuia.

Potrivit Centrului „Dosare”, Udodov ar fi avut rolul de interfață financiară. Prin intermediul lui, sora premierului rus ar fi primit donații constând în vile și terenuri de lux pe șoseaua Rubliovo-Uspenskoe, în zona rezidențială Nikolina Gora. Proprietățile ar apărea în prezent secretizate în registrele publice rusești sub denumirea generică „Federația Rusă”.

Încă din 2020, opozantul rus Aleksei Navalnîi l-a descris pe Udodov drept un „escroc fiscal” implicat în scheme de recuperare ilegală a TVA și un paravan prin care ar fi fost valorificată influența politică a lui Mișustin.

O altă parte a investigației vizează compania germană VG Cargo, administrată de Udodov și Kaciur în incinta aeroportului Frankfurt-Hahn. Firma a fost investigată de procuratura germană pentru spălare de bani, însă dosarul a fost închis în 2021 din lipsă de probe suficiente. La acel moment, compania ar fi înregistrat profituri nete de milioane de euro.

După declanșarea invaziei ruse în Ucraina, prin hub-ul logistic de la Frankfurt controlat de VG Cargo ar fi început să treacă ajutor militar occidental destinat Ucrainei, potrivit mărturiilor unor foști angajați obținute de Centrul „Dosare”.

Compania controlată de omul de încredere al premierului rus ar fi manipulat, descărcat și expediat mai departe spre Kiev mărfuri cu dublă utilizare și tehnologii militare avansate destinate armatei ucrainene.

La sfârșitul anului 2022, Udodov ar fi încercat să își reducă vizibilitatea, transferând oficial controlul VG Cargo către firma azeră Sheer One Investments, pentru a evita sancțiunile americane. Investigația susține însă că legăturile sale cu structura germană ar fi rămas active.

Ulterior, potrivit aceleiași surse, Udodov s-ar fi folosit de această structură pentru a încerca să introducă ilegal în Rusia obiecte de artă și antichități din Statele Unite.