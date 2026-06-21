Huiduieli la Marșul „Chișinău Pride”. Poliția a intervenit între cele două grupuri

Câțiva contramanifestanți au protestat față de desfășurarea Marșului „Chișinău Pride”, duminică, în centrul Capitalei. Aceștia s-au adunat la intersecția străzilor București și Sfatul Țării, unde i-au huiduit pe participanții la eveniment.

Unul dintre protestatari a declarat că se opune marșului pe motiv că Republica Moldova este un stat creștin și că acțiunile comunității LGBTQ+ ar afecta societatea.

Polițiștii aflați la fața locului au intervenit pentru a împiedica protestatarii să ajungă în zona în care se desfășura marșul.

Solicitată să comenteze situația, directoarea Centrului GDM, Angelica Frolov, și-a exprimat speranța că, în timp, oamenii vor renunța la sentimentul de rușine asociat comunității LGBTQ+. Totodată, aceasta a afirmat că ediția din acest an a Marșului Pride a fost cea mai pașnică din istoria Republicii Moldova.