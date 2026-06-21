Un preot a stropit strada cu agheasmă după Marșul Pride

Mai mulți preoți și credincioși au fost surprinși pe strada București din Chișinău, la scurt timp după încheierea Marșului Pride, având asupra lor icoane și recipiente cu agheasmă.

Imaginile înregistrate de NewsMaker și surprind un grup de aproximativ 15 persoane care se deplasa pe strada București, printre acestea fiind preoți și credincioși.

Unul dintre preoți a fost surprins în timp ce stropea strada cu agheasmă.

În Capitală a avut loc marșul Pride la care au participat membri și susținători ai comunității LGBT.