Trei migranți din Bangladesh, găsiți pe un câmp după ce au trecut ilegal Prutul

Trei cetățeni ai Bangladeshului au fost depistați de o patrulă comună moldo-română după ce au traversat ilegal râul Prut din Republica Moldova în România. Cei trei au fost găsiți ascunși într-un lan de grâu, cu ajutorul unui echipaj canin și al unei drone.

Cazul a fost documentat de polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Toceni, în cooperare cu autoritățile de frontieră române.

Potrivit Poliției de Frontieră, la data de 20 iunie 2026, reprezentanții Sectorului Poliției de Frontieră Berezeni din România au informat telefonic Sectorul Poliției de Frontieră Toceni despre observarea a trei persoane cu bagaje, care se deplasau spre interiorul teritoriului român. Ulterior, acestea au intrat într-un lan de grâu pentru a se ascunde.

Patrula comună moldo-română, aflată în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe teritoriul României, a fost direcționată pentru verificarea informației. În urma măsurilor de căutare și supraveghere, desfășurate cu sprijinul unui echipaj canin și prin utilizarea unei drone, cele trei persoane au fost depistate, interceptate și legitimate.

Una dintre persoane a avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind preluată de un echipaj medical și transportată la o instituție medicală pentru evaluare.

În urma verificărilor, autoritățile au stabilit că persoanele depistate sunt cetățeni ai Bangladeshului, cu vârste cuprinse între 31 și 40 de ani.

Cercetările au arătat că cei trei au traversat înot râul Prut, pe direcția localității Vetrișoaia, județul Vaslui, cu intenția de a ajunge în municipiul București pentru a-și găsi un loc de muncă.

În acest caz, autoritățile competente efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trecere frauduloasă a frontierei de stat.

În baza Acordului de Readmisie, migranții au fost predați autorităților de frontieră din Republica Moldova pentru continuarea cercetărilor.