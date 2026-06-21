Olga Cebotari și-a dat demisia din Comitetul Executiv Politic al PSRM după extinderea acestuia

Deputata socialistă Olga Cebotari a anunțat că și-a dat demisia din funcția de membru al Comitetul Executiv al Partidului Socialiștilor după ce liderul formațiunii, Igor Dodon, a decis extinderea acestuia cu două persoane. Deși a criticat decizia, ea a precizat că nu pleacă din partid și că își va continua activitatea în fracțiunea socialiștilor.

Pe 20 iunie, PSRM anunțat, într-un comunicat de presă, că a avut loc ședința Consiliului Republican al partidului, în carul căreia, printre altele, a fost modificată componența Comitetului Executiv Politic. Mai exact, au fost incluși în calitate de membri ai Comitetului deputații socialiști Zinaida Greceanîi și Bogdan Țîrdea.

„Vreau să vă informez că, în urma deciziei președintelui PSRM de a extinde Comitetul Executiv Politic cu două persoane, mi-am depus demisia din funcția de membru al Comitetului Executiv Politic, din care fac parte din anul 2023” a scris Cebotari.

Deputatul susține că această decizie a fost pregătită fără consultări suficiente și fără explicații convingătoare privind necesitatea extinderii structurii.

În mesajul său, Olga Cebotari afirmă că schimbările operate ar avea drept scop consolidarea unei majorități favorabile în interiorul conducerii partidului, ceea ce, în opinia sa, ar putea limita exprimarea punctelor de vedere diferite.

„Nu pot accepta să fac parte dintr-o structură în care dezbaterea autentică este înlocuită de validarea formală a unor decizii prestabilite și nu îmi pot asuma responsabilitatea pentru hotărâri care nu mă reprezintă și cu care nu sunt de acord” a declarat deputatul.

Totodată, Cebotari a subliniat că nu intenționează să părăsească formațiunea sau activitatea politică. Ea a anunțat că va reveni în Republica Moldova în luna septembrie și își va continua atât mandatul de deputat, cât și activitatea în cadrul PSRM.

Amintim că, în martie 2026, Olga Cebotari se declarase una dintre vocile critice din interiorul PSRM. Parlamentara susținea, de asemenea, că sunt necesare schimbări în cadrul partidului, adăugând că „trebuie să aducem oameni noi, nu să ținem pe cei care stau deja de 15 ani în funcții”. În reacție, liderul PSRM, Igor Dodon, declara că în interiorul formațiunii există încercări de a-l înlătura de la conducere, iar unii membri ar spera chiar la condamnarea sa la închisoare pentru a prelua controlul. Ulterior, Olga Cebotari a negat că și-ar dori înlăturarea lui Igor Dodon de la conducerea PSRM. Deputata a precizat că declarațiile sale nu au vizat înlăturarea liderului PSRM.