Ion Andronache, complicele lui Ciochină, dat în căutare după ce a fost condamnat la doi ani de închisoare, a fost reținut

Ion Andronache, complicele lui Nicanor Ciochină, dat în căutare după ce a fost condamnat la doi ani de închisoare cu executare pentru o perioadă de 6 luni, pentru că l-ar fi ajutat pe fostul primar de Boldurești să ascundă urmele accidentului, a fost reținut în timp ce încerca să se eschiveze.

Potrivit sentinței, acesta a fost condamnat la 2 ani închisoare, cu suspendarea parțială a executării ei, astfel încât doar 6 luni ar urma să fie executate în închisoare.

Ex-primarul de Boldurești, Nicanor Ciochină, anchetat după ce l-a lovit mortal cu mașina de serviciu pe Mihăiță, un adolescent de 14 ani și a fugit de la locul accidentului, și-a aflat sentința. Acesta a fost condamnat la 7 ani de pușcărie, cu săvârșirea pedepsei în penitenciar de tip deschis.

Nicanor Ciochină a fost reținut în februarie 2024. Atunci, Mihai Beșliu, care avea 14 ani, a fost lovit mortal la Nisporeni, iar șoferul a fugit de la fața locului. Oamenii legii au menționat că bărbatul se afla cu mașina de serviciu.