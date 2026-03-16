Ion Ceban: Apa de la robinet din Chișinău este potabilă și nu există riscul deconectării

Primarul Capitalei, Ion Ceban, dă asigurări că apa de la robinet din municipiul Chișinău este sigură pentru consum și poate fi utilizată în alimentație, iar în prezent nu există riscul sistării furnizării acesteia.

Într-un mesaj public, edilul a precizat că autoritățile municipale monitorizează constant situația și că sunt prelevate zilnic probe de apă pentru a verifica calitatea acesteia.

„În Chișinău, apa de la robinet este bună pentru a fi băută și utilizată în alimentație, iar la această etapă nu există riscuri ca aceasta să fie deconectată”, a declarat Ion Ceban.

Primarul a mai anunțat că Comisia pentru Situații Excepționale a municipiului Chișinău se întrunește zilnic pentru a evalua evoluția situației și pentru a coordona măsurile necesare.

Potrivit acestuia, baraje de protecție au fost deja instalate, iar autoritățile municipale cooperează cu instituțiile centrale, autoritățile locale din alte regiuni și cu parteneri internaționali pentru a preveni eventuale riscuri.

Ion Ceban a dat asigurări că locuitorii Capitalei vor fi informați imediat în cazul apariției unor evoluții noi.

Menționăm că autoritățile din Moldova au început să intervină pe râul Nistru încă din 11 martie, când au fost instalate primele filtre de protecție la Cușernița, în raionul Soroca, pentru a limita răspândirea poluantului. O zi mai târziu, alimentarea cu apă a fost suspendată în zona Naslavcea, iar în zonă au fost montate baraje suplimentare.

Pe 13 martie, România a oferit sprijin Republicii Moldova, trimițând baraje plutitoare și materiale absorbante. În aceeași zi, au fost instalate noi sisteme de protecție în mai multe localități, printre care Cureșnița, Arionești și Cosăuți.

Ulterior, pe 14 martie, a fost oprită alimentarea cu apă la stația de captare Cosăuți, precum și în mai multe raioane, inclusiv Soroca, Bălți și Florești.

Pe 15 martie, autoritățile au instalat baraje suplimentare la Coșernița și în aval de această zonă, iar Guvernul a decis instituirea stării de alertă de mediu pentru a facilita mobilizarea rapidă a resurselor și coordonarea intervențiilor.

Responsabilii spun că situația este monitorizată în permanență, iar măsurile vor continua în funcție de evoluția poluării.