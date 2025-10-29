Ion Ceban critică programul de guvernare: „Promisiuni multe, fără pași concreți. Să nu fie păpușa PAS”

Liderul MAN, Ion Ceban, a postat un mesaj înainte de consultările cu Alexandru Munteanu, premierul desemnat de Maia Sandu. Primarul capitalei a criticat dur programul de guvernare și l-a îndemnat pe Munteanu „să nu fie păpușa PAS”. „Sunt foarte mulți profesioniști în echipa care a fost prezentată, dar sunt și mulți oameni care ridică foarte multe semne de întrebre”, a conchis Ceban.

„Programul de guvernare este mai mult un program electoral, într-o campanie electorală și nicidecum nu seamănă a program de guvernare. Promisiuni multe făcute, descrise frumos, doar că fără pași concreți, fără argumente și fără termeni. Alte promisiuni care au fost făcute anterior și nerealizate, cum ar fi dezvoltarea economică, egală cu zero, reforma justiției, reintegrarea țării și multe alte domenii și acțiuni importante, care au fost făcute doar copy-paste pentru acest program de guvernare. În același timp, nu am văzut pași concreți cum se îmbunătățește viața oamenilor, vorbesc despre pensii, salarii, locuri de muncă bine plătite și multe altele, importante pentru oamenii noștri.

Au fost incluse și acțiuni care au fost foarte dur criticate de actuala guvernare, dar care au fost realizate de Primăria mun. Chișinău: cum am menționat, prioritatea zero este dezvoltarea economică, îmbunătățirea calității vieții oamenilor noștri aici, acasă și soluționarea problenelor lor, depolitizarea instituțiilor, scoaterea presiunilor de pe diferite categorii de profesioniști, începând cu primarii și terminând cu cei din organele de drept, justiție etc.”, a subliniat liderul MAN.

Edilul a venit cu un îndemn către actualul candidat la funcția de prim-ministru: „Să nu fie păpușa celor de la guvernare, să nu fie dependent de cei care îl vor în fjuncția de prim-ministru, să nu fie un premier de sacrificiu, pe care să fie dată vina pentru unele nereușite, arătând ci degetul la tot felul de crize. Să-i fie dată mână liberă”.

„Sunt foarte mulți profesioniști în echipa care a fost prezentată, dar sunt și mulți oameni care ridică foarte multe semne de întrebre”, a conchis Ceban.