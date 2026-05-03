Probleme de transparență în Parlament: 9 proiecte, votate cu nereguli procedurale

Ședința Parlamentului din această săptămână s-a încheiat cu adoptarea a 12 proiecte de lege și două hotărâri, dar și cu discuții privind respectarea transparenței decizionale și a procedurilor legislative, notează Asociația Promo-LEX.

Pe ordinea de zi au figurat 14 subiecte, însă mai multe propuneri venite din partea opoziției — inclusiv audierea ministrului Mediului privind gestionarea deșeurilor — au fost respinse.

În același timp, a fost subliniată importanța respectării regulilor privind publicarea și aprobarea ordinii de zi, prevăzute de Regulamentul Parlamentului, care impun includerea acesteia pentru două săptămâni și publicarea ei la începutul săptămânii de lucru.

Din cele 12 proiecte adoptate, cinci au fost votate în prima lectură, cinci în a doua, unul a fost aprobat în ambele lecturi în aceeași ședință, iar altul a trecut în a doua și a treia lectură. Trei dintre inițiative au relevanță pentru procesul de integrare europeană, vizând domenii precum justiția, securitatea și protecția mediului.

Pe segmentul controlului parlamentar, deputații au audiat raportul Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2025, prezentat cu întârziere față de termenul legal, expirat la 31 martie. Totodată, a fost remarcată utilizarea interpelărilor de către deputații din opoziție, pe teme precum mediul, gestionarea fondurilor publice și legislația muncii.

În același timp, au fost semnalate probleme de transparență în procesul legislativ. Potrivit datelor prezentate, nouă dintre proiectele votate nu au respectat integral procedurile de consultare și publicare a documentelor, inclusiv termenele de cel puțin 10 zile pentru consultări publice. În mai multe cazuri, rapoartele comisiilor au fost aprobate chiar în ziua votului în plen, iar documentele aferente nu au fost disponibile înaintea ședinței.

De asemenea, a fost semnalată limitarea termenelor pentru depunerea amendamentelor între lecturi, unele proiecte fiind examinate în a doua lectură la doar șase zile după prima.

Ședința a durat aproximativ șapte ore, cu o pauză de o oră și 15 minute. Cele mai lungi dezbateri au vizat raportul Autorității Naționale de Integritate, în timp ce unele proiecte, inclusiv cele privind facilitățile fiscale pentru educație, au fost aprobate cu discuții minime.