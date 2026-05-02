Ilan Șor apare în centrul unei rețele prin care Rusia ocolește sancțiunile străine

Fugarul Ilan Șor, condamnat în Republica Moldova, este indicat într-o investigație jurnalistică drept unul dintre actorii implicați într-o rețea financiară complexă care ar facilita evitarea sancțiunilor occidentale impuse Rusiei. Dezvăluirile apar într-o anchetă realizată de publicația „Proiect”.

Potrivit investigației, mecanismul se bazează pe așa-numiți agenți de plată, care preiau fonduri în Federația Rusă și le transferă mai departe prin intermediari, inclusiv prin criptomonede și companii paravan, către furnizori din străinătate

Un rol important în această structură l-ar avea compania A7, deținută majoritar de Ilan Șor, în timp ce restul acțiunilor ar aparține băncii ruse „Promsvyazbank”.

Jurnalistul Roman Romanovski, autorul investigației, a explicat că rețeaua ar funcționa printr-un lanț extins de firme înregistrate în mai multe jurisdicții, ceea ce îngreunează identificarea beneficiarilor reali.

„Există numeroase companii-paravan, cu proprietari nominali din Kârgâzstan, Hong Kong, Ungaria sau Emiratele Arabe Unite. Sunt cunoscute cel puțin 23 de companii din acest ecosistem, însă doar patru se află sub sancțiuni, ceea ce permite celorlalte să opereze în continuare”, a declarat Romanovski.

Potrivit investigației, prin acest mecanism ar fi procesate plăți ale unor companii din diverse domenii, inclusiv entități de stat sau firme aflate deja sub sancțiuni internaționale. Unele dintre acestea ar avea legături cu producția de echipamente militare utilizate în războiul din Ucraina.

„Fără astfel de intermediari, multe dintre aceste plăți ar fi imposibil de realizat prin sistemul bancar internațional”, a precizat jurnalistul.

Investigația mai notează că structurile financiare analizate s-ar intersecta cu rețele de afaceri asociate omului de afaceri rus Roman Abramovici, despre care sursele publicației susțin că ar avea un rol indirect în susținerea acestui mecanism. Autorul anchetei nu exclude că Ilan Șor ar fi fost implicat datorită experienței sale în utilizarea structurilor offshore și a companiilor paravan.