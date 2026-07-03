Sandu neagă că Munteanu ar fi cerut restructurări: A avut obiecții față de Perciun

Președinta Maia Sandu neagă că premierul demisionar Alexandru Munteanu ar fi cerut demiterea unor membri ai Guvernului sau restructurări, așa cum susținuse anterior deputatul Vasile Costiuc. Potrivit șefei statului, singura obiecție exprimată de Munteanu ar fi vizat relația sa cu ministrul Educației și Cercetării.

„Alexandru Munteanu nu a prezentat nicio condiție cu referire la restructurări sau la lupta împotriva corupției. A fost o singură obiecție exprimată în discuțiile cu mine, care ține de relația lui interpersonală cu unul dintre membrii Guvernului, ministrul Educației și Cercetării. Nu sunt persoana indicată să povestesc despre aceste pretenții. Nu a existat nicio altă discuție despre condiții, de restructurare și de corectare a lucrurilor”, a declarat Maia Sandu în cadrul conferinței susținute după demisia lui Alexandru Munteanu.

Anterior, deputatul Vasile Costiuc a susținut că demisia lui Alexandru Munteanu ar fi fost precedată de un scandal la Președinție, după ce premierul ar fi cerut demiterea mai multor șefi pe care îi considera corupți, iar Maia Sandu s-ar fi opus. Potrivit lui Costiuc, printre cei pe care Munteanu ar fi vrut să-i demită s-ar fi numărat și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea.

Amintim că prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a anunțat astăzi demisia. „În momentul în care am înțeles că nu-mi mai pot exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le am, aleg să plec”, a scris Munteanu pe Facebook.