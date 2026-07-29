Ion Ceban riscă să rămână fără funcția de primar pentru un an. Cazul, trimis în instanță

Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, riscă să fie lipsit de dreptul de a ocupa această funcție pentru un an. Potrivit unei investigații publicate de Ziarul de Gardă, pe numele edilului a fost întocmit un proces-verbal contravențional pentru folosirea pașaportului de serviciu în perioada în care avea suspendat mandatul de edil.

Dosarul a fost transmis Judecătoriei Chișinău pe 29 iulie, transmite zdg.md.

Cazul vizează deplasarea lui Ion Ceban în Italia, la începutul lunii septembrie 2025. La acel moment, acesta participa la alegerile parlamentare pe lista Blocului „Alternativa”, iar din 22 august avea mandatul de primar suspendat, conform prevederilor legale.

Autoritățile italiene au confirmat pentru zdg.md că i-au eliberat edilului o viză cu valabilitate limitată, exclusiv pentru Italia și doar pentru participarea la un eveniment organizat sub egida UNESCO și a Coaliției Orașelor Împotriva Rasismului.

La revenirea în Republica Moldova, Ion Ceban a declarat că a călătorit „ca și cetățean” și că și-a achitat singur cheltuielile deplasării. Totuși, Partidul Acțiune și Solidaritate a sesizat Comisia Electorală Centrală, susținând că edilul a utilizat pașaportul de serviciu deși nu mai exercita atribuțiile funcției.

Sesizarea a fost transmisă ulterior Poliției, care a constatat presupusa utilizare ilegală a pașaportului de serviciu. În baza acestei constatări a fost întocmit procesul-verbal contravențional.

Potrivit informațiilor obținute de Ziarul de Gardă, Poliția solicită aplicarea unei amenzi de 250 de unități convenționale (12.500 de lei moldovenești) și interzicerea ocupării funcției de primar pentru o perioadă de un an. Procesul-verbal a fost întocmit în lipsa lui Ion Ceban, însă în prezența avocatului său.

Reprezentanții Primăriei Chișinău nu au comentat, deocamdată, informațiile apărute în spațiul public.

Anterior, Ziarul de Gardă a mai scris că, în timpul aceleiași vizite în Italia, Ion Ceban a participat în calitate de vorbitor la o tabără pentru tineri desfășurată la Palermo, unde a fost însoțit de doi angajați ai Primăriei, aflați în deplasare de serviciu.