Cum a ajuns un grațiat în centrul unui dosar de asasinate

O investigație realizată de echipa Cu Sens arată că presupusul plan al serviciilor speciale ruse de a organiza asasinate împotriva unor persoane publice din Ucraina a fost dejucat în urma unei operațiuni comune desfășurate de autoritățile din Republica Moldova și Ucraina, cu sprijinul Europol și Interpol. Potrivit anchetei, în dosar au fost reținute 12 persoane, cetățeni ai Republicii Moldova.

În Republica Moldova au fost reținute cinci persoane, inclusiv Nicolae Șepeli, pe care procurorii îl consideră principalul suspect și îl acuză că ar fi avut rolul de a recruta executanți pentru atentate, transmite cusens.md.

Potrivit investigației, cu aproximativ trei ani înainte de aceste evenimente, Șepeli fusese grațiat prin decret prezidențial, după ce Comisia pentru problemele grațierii a recomandat eliberarea sa, iar ulterior a apărut în activități asociate fostului Partid „ȘOR”.

Grațiat în 2022, din nou în atenția anchetatorilor

Nicolae Șepeli, în vârstă de 30 de ani, este singurul dintre cei reținuți în Republica Moldova care se află în prezent în arest preventiv, în Penitenciarul nr. 13.

Anterior, acesta a fost condamnat în Federația Rusă la 11 ani de închisoare pentru tentativă de trafic de droguri în proporții deosebit de mari. În 2019 a fost transferat într-un penitenciar din Republica Moldova pentru executarea restului pedepsei, iar ulterior a beneficiat de reducerea termenului de detenție după ce a invocat condiții necorespunzătoare de încarcerare.

În aprilie 2022, Șepeli a fost grațiat prin decretul președintei Maia Sandu, la recomandarea Comisiei pentru problemele grațierii persoanelor condamnate. Potrivit autorităților, decizia a fost luată după ce PCCOCS l-a recunoscut drept victimă într-un dosar de trafic de persoane aflat în investigare.

Fostul președinte al Comisiei, Ion Guzun, a declarat pentru Cu Sens că și în prezent consideră justificată recomandarea făcută atunci, întrucât aceasta s-a bazat pe dosarul și evaluările disponibile la acel moment.

La rândul său, Maia Sandu a afirmat că grațierea reprezintă un act de clemență utilizat în numeroase state și că nu poate exista garanția că o persoană grațiată nu va recidiva.

Apariții în activități asociate fostului Partid „ȘOR”

Investigația arată că, după eliberare, Nicolae Șepeli apare într-o fotografie publicată pe site-ul fostului Partid „ȘOR”, realizată în martie 2024, alături de membri ai organizației de tineret din cartierul

Poșta Veche. În imagine apar materiale promoționale cu Ilan Șor.

Ulterior, înaintea alegerilor parlamentare din 2025, acesta a fost sancționat contravențional pentru corupere electorală pasivă.

Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că Șepeli se afla deja în atenția oamenilor legii în legătură cu activități asociate grupării Șor și că monitorizarea sa a permis ulterior identificarea unor activități care au fost comunicate autorităților ucrainene.

Președinta Maia Sandu a afirmat că primele informații despre presupusul complot au apărut în urma supravegherii desfășurate în contextul investigațiilor privind influențarea proceselor electorale.

Întrebat despre presupusele legături cu rețeaua lui Ilan Șor, Nicolae Șepeli a negat că ar face parte din aceasta și a refuzat să ofere explicații privind fotografiile publicate.

După reținerea sa, Maia Sandu a anulat decretul de grațiere, iar în aprilie 2026 Judecătoria Chișinău a dispus executarea restului de pedeapsă rămas neexecutat la momentul grațierii.

Alte persoane cercetate în dosar

Printre persoanele reținute se numără și Andrei Bîrliga, care apare în aceeași fotografie publicată pe site-ul fostului Partid „ȘOR”. Acesta este cercetat în dosar și se află în arest la domiciliu.

Solicitat să comenteze acuzațiile și relația cu Nicolae Șepeli, Bîrliga a refuzat să răspundă întrebărilor jurnaliștilor. Avocatul său susține că acesta nu are nicio implicare în presupusa rețea.

Potrivit investigației, cei doi se cunosc de peste un deceniu, iar imaginile publicate pe rețelele sociale îi surprind împreună încă din anul 2013.

În același dosar este cercetată și Ina Jetneac, în vârstă de 22 de ani, aflată sub control judiciar. Jurnaliștii au identificat fotografii care o surprind alături de Nicolae Șepeli și au constatat că ambii au lucrat anterior într-un call-center din Chișinău. Atât aceasta, cât și avocatul ei au refuzat să ofere declarații.

Printre persoanele cercetate figurează și Alexandru Tcaci, aflat în prezent sub control judiciar. Acesta a declarat că nu îl cunoaște pe Nicolae Șepeli și susține că reținerea sa a fost o eroare. Un alt bărbat, taximetrist de profesie, a fost eliberat la scurt timp după reținere, cu interdicția de a părăsi țara.

Ancheta continuă în Republica Moldova și Ucraina

Potrivit investigației, pe lângă cele cinci persoane cercetate în Republica Moldova, alți șapte cetățeni moldoveni, inclusiv din regiunea transnistreană și UTA Găgăuzia, sunt anchetați de autoritățile ucrainene. În cazul unuia dintre aceștia, dosarul a fost deja trimis în instanță.

Procurorii nu au oferit detalii suplimentare despre mersul anchetei, iar PCCOCS a îndemnat presa să solicite informații prin intermediul serviciului de comunicare.