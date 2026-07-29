FSB a emis mandat internațional de arestare pe numele fondatorului Telegram

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat emiterea unui mandat internațional de arestare pe numele fondatorului Telegram, Pavel Durov, acuzându-l de facilitarea activităților teroriste. Potrivit FSB, platforma ar fi refuzat să elimine conținut folosit de serviciile speciale ucrainene pentru pregătirea și coordonarea unor acte de sabotaj în Rusia.

FSB susține că serviciile speciale ucrainene ar fi folosit un chatbot popular pe Telegram pentru a atrage cetățeni ruși, inclusiv tineri, în activități calificate de Moscova drept diversioniste-teroriste. Instituția afirmă că, împreună cu Ministerul de Interne și Comitetul de Investigații al Rusiei, a desfășurat acțiuni în mai multe regiuni începând din iulie 2025.

Potrivit FSB, în urma acțiunilor au fost reținuți 46 de cetățeni ruși cu vârste cuprinse între 12 și 22 de ani, acuzați că ar fi comis atacuri asupra angajaților forțelor de ordine și incendieri ale unor obiective din domeniul transporturilor, energiei, telecomunicațiilor și sistemului financiar-bancar, la indicația serviciilor speciale ucrainene.

Pavel Durov nu a comentat deocamdată emiterea mandatului. Pe contul oficial al Telegram de pe platforma X a fost publicată însă o fotografie în care acesta apare făcând un gest obscen. Imaginea fusese folosită anterior de Durov în 2011, în disputa cu Mail.Ru privind controlul asupra rețelei sociale VKontakte, creată de el.

Durov este anchetat și în Franța pentru acuzații privind modul în care Telegram gestionează activitățile criminale de pe platformă și cooperarea cu autoritățile. Fondatorul Telegram respinge acuzațiile.