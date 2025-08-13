Ion Creangă, eliberat din arest, dar prins în mrejele justiției

Fostul șef al Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, a ieșit din arest după un an de detenție la domiciliu, însă libertatea lui rămâne strict condiționată. Instanța i-a impus control judiciar, cu interdicția de a părăsi municipiul Chișinău, ceea ce îl menține sub presiunea unui dosar de răsunet.

Creangă este acuzat de trădare de patrie și complot împotriva statului, fapte care, dacă vor fi confirmate în instanță, i-ar putea aduce o pedeapsă de până la 20 de ani de închisoare. Ancheta vizează presupusa transmitere de informații clasificate către un diplomat rus, în schimbul unor sume între 500 și 2.000 de dolari.

Procesul, însă, avansează cu pași extrem de lenți. Deși sunt programate nu mai puțin de 35 de ședințe, majoritatea au fost amânate din diferite motive, alimentând suspiciuni privind tergiversarea cauzei și testând răbdarea opiniei publice.

În paralel, cazul Creangă devine un simbol al modului în care dosarele cu miză politică sau de securitate se pot transforma în maratoane judiciare, unde decizia finală se lasă așteptată ani întregi. Autoritățile insistă că toate procedurile se desfășoară în conformitate cu legea, însă criticii vorbesc despre o justiție ineficientă și lipsită de transparență.

Următoarea înfățișare în acest proces tensionat este programată pentru 14 august, dar rămâne de văzut dacă și aceasta se va desfășura conform planului sau va fi, din nou, amânată. Până atunci, Ion Creangă continuă să trăiască sub semnul incertitudinii și al unei libertăți fragile.