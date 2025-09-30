Iran cenzurează femeile în direct la ONU

Televiziunea de stat din Iran a stârnit un val de indignare internațională după ce a decis să cenzureze picioarele unor femei lider din diplomația europeană în timpul unui discurs la Adunarea Generală a ONU. Înregistrările arată că ministrul de externe al Finlandei și ministrul suedez pentru migrație au fost prezentate cu picioarele estompate, respectând astfel regulile stricte impuse de regimul iranian privind vestimentația femeilor.

Gestul a fost catalogat drept umilitor și discriminatoriu, iar reprezentantele vizate au criticat public intervenția televiziunii de stat. Ele au subliniat că decizia de cenzură transmite un mesaj periculos despre limitarea libertății de exprimare și drepturile femeilor, chiar și în contextul unor evenimente internaționale.

Organizațiile pentru drepturile omului și grupurile feministe au denunțat incidentul, considerându-l o dovadă a opresiunii constante exercitate de regimul iranian asupra femeilor. Potrivit experților, astfel de practici afectează imaginea Iranului în comunitatea internațională și ridică semne de întrebare despre angajamentul țării față de standardele diplomatice globale.

Aceasta nu este prima dată când televiziunea de stat iraniană cenzurează femei sau elemente considerate „inadecvate” din punct de vedere al codului vestimentar. De-a lungul anilor, reprezentante ale mediului politic și jurnalistic au fost vizate cu efecte de estompare sau acoperire digitală, chiar și la conferințe sau întâlniri oficiale internaționale.

Criticii spun că astfel de practici nu doar că restrâng libertatea femeilor, dar subminează și credibilitatea diplomației iraniene. În contextul global actual, când egalitatea de gen și respectarea drepturilor fundamentale sunt evaluate atent, gestul televiziunii de stat iraniană este perceput ca un pas înapoi și o provocare pentru dialogul internațional.