Iranul anunță că nu va capitula: Ei au început războiul și acum se sperie de consecințe

Secretarul Consiliului Suprem de Securitate Naţională al Iranului, Ali Larijani, a declarat luni dimineaţă că republica islamică nu va negocia cu SUA, după ce în spaţiul public apăruseră unele informaţii care păreau să indice o anumită disponibilitate a Teheranului pentru discuţii cu Washingtonul, relatează EFE și Agerpres.

„Nu vom negocia cu SUA”, a transmis Larijani într-un mesaj postat pe platforma X. „Trump a aruncat regiunea în haos cu ‘visele sale iluzorii’ şi acum este îngrijorat de noile pierderi în rândul forţelor americane”, a adăugat responsabilul iranian într-o reacţie la o informaţie postată de canalul de televiziune Al Jazeera tot pe platforma X, care – citând Wall Street Journal – relatase despre o presupusă iniţiativă a lui Larijani de a relua discuţiile cu Washingtonul.

Înainte de aceasta, ministrul de externe al Omanului, Badr Al Busaidi, afirmase că omologul său iranian, Abbas Araghchi, îi comunicase disponibilitatea Teheranului de a depune „orice efort serios care să contribuie la oprirea escaladării şi la reinstaurarea stabilităţii”, potrivit agenţiei de presă locale ONA.

Larijani a afirmat în postarea sa pe X că „naţiunea iraniană se apără”, subliniind că „nu armata iraniană a iniţiat ostilităţile”.

„Trump a aruncat regiunea în haos cu speranţele sale falsele (…) Prin acţiunile sale delirante, el a transformat sloganul său ‘America First’ în ‘Israel First’ şi a sacrificat soldaţi americani pentru setea de putere a Israelului”, a adăugat Larijani.

Iranul continuă să fie bombardat de când sâmbătă SUA şi statul israelian au coordonat un atac comun, în care au fost ucişi ghidul suprem iranian, Ali Khamenei, şi alţi înalţi oficiali ai guvernului de la Teheran, provocând peste 200 de morţi, conform oficialilor iranieni.

La rândul său, republica islamică a răspuns printr-un val de atacuri cu rachete şi drone asupra Israelului, precum şi a ţărilor aliate SUA din regiune care găzduiesc baze militare americane, precum Kuweit, Arabia Saudită, Bahrain, Qatar şi Emiratele Arabe Unite (EAU).