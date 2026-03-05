Iranul forțează o criză mondială a combustibilului: petrolier american, „în flăcări”, după un nou val de atacuri

În timp ce Israelul bombardează Teheranul pentru a șasea zi, Iranul a lansat și el propriul val de atacuri împotriva Israelului și a țintelor americane, relatează Sky News. De asemenea, Garda Revoluționară a Iranului a declarat joi că Strâmtoarea Hormuz – una dintre cele mai importante rute maritime ale lumii, este închisă doar navelor din SUA, Israel, Europa și alți aliați occidentali.

Val de atacuri iraniene

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice a declarat în această dimineață că al 19-lea val al operațiunii „Adevărata Promisiune 4” a început cu o operațiune combinată cu rachete și drone împotriva pozițiilor americane și israeliene din regiune, potrivit postului de stat Press TV.

Gărzile au spus că au lovit un petrolier american în nordul Golfului Persic și că acesta era în flăcări după atac; informația nu a fost momentan confirmată de partea americană sau de o sursă independentă.

Organizația Maritimă a Comerțului Maritim (MTO) din Marea Britanie a declarat anterior că un petrolier a fost lovit în largul coastei Kuweitului în această dimineață, în nordul Golfului.

„Căpitanul unui petrolier ancorat raportează că a fost martor și a auzit o explozie puternică pe partea babord, apoi a văzut o ambarcațiune mică părăsind zona. Există ulei în apă care provine dintr-un rezervor de marfă care ar putea avea un impact asupra mediului, nava a luat apă, nu au fost raportate incendii și echipajul este în siguranță și sănătos”, se arată în declarație, relatează și BBC.

Armata iraniană a declarat, de asemenea, că a lansat mai multe drone de atac Arash cu rază lungă de acțiune asupra Israelului peste noapte, vizând rezervoare de combustibil de la baza aeriană Ramat David.

Israelul a anunțat multiple atacuri cu rachete și sirene aeriene au sunat la Tel Aviv și Ierusalim.

Amenințări pentru SUA

Anterior, ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a avertizat că SUA „vor regreta profund precedentul stabilit” după scufundarea ieri a unei nave de război iraniene de către un submarin american.

Strâmtoarea Ormuz, închisă pentru puterile ostile Iranului

Garda revoluționară a Iranului a declarat joi că Strâmtoarea Hormuz – una dintre cele mai importante rute maritime ale lumii, este închisă doar navelor din SUA, Israel, Europa și alți aliați occidentali.

„Am spus anterior că, pe baza legilor și rezoluțiilor internaționale, în timp de război, Republica Islamică Iran va avea dreptul de a controla trecerea prin Strâmtoarea Hormuz”, a declarat Corpul Gărzii Revoluționare Islamice, potrivit radiodifuzorului de stat IRIB.

Dacă navele aparținând SUA, Israelului, Europei „și susținătorilor lor sunt observate, cu siguranță vor fi lovite”, a avertizat IRGC.

Strâmtoarea a fost practic închisă de când SUA și Israel au lansat sâmbătă operațiunea lor comună împotriva Iranului, ceea ce a dus la o creștere explozivă a prețurilor petrolului și a amenințat să răstoarne economia globală.