Cozi la frontiera Leușeni, la ieșire din țară: Călătorii, îndemnați să opteze pentru alte puncte de trecere

Serviciul Vamal al Republicii Moldova informează că la punctul de trecere a frontierei Leușeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport, pe sensul de ieșire din Republica Moldova.

Potrivit autorităților, în zonă s-a format aglomerație, iar echipele de control lucrează la capacitate maximă pentru a fluidiza traficul transfrontalier și pentru a reduce timpii de așteptare.

În acest context, călătorii sunt îndemnați să opteze pentru alte puncte de trecere a frontierei, precum Costești, Leova sau Cahul, pentru a evita aglomerația.

Autoritățile recomandă participanților la traficul transfrontalier să manifeste înțelegere și să urmărească anunțurile oficiale privind evoluția situației la frontieră.